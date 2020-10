'A todos aquellos que me hicieron probar el infierno, gracias”: Madonna (Video)

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- La cantante Madonna denunció la misoginia, el sexismo, las intimidaciones y los abusos que se dan en el mundo de la música, al recibir el pasado 12 de diciembre el galardón a la Mujer del Año en 2016 en los Billboard Women in Music. La llamada reina del Pop conmovió al público reunido durante la gala celebrada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York con un sentido y crudo discurso sobre el rol de la mujer y lo intensa y difícil que ha sido su desarrollo profesional. Casi al final, agradeció, lapidaria, “a todos aquellos que me hicieron probar el infierno”.