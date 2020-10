El pasado polaco de Bernie Sanders

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- ¿Alguien en México piensa en el candidato de izquierda Bernie Sanders por el que muchos habríamos votado de ser estadunidenses? Cuando él perdió la candidatura frente a Hillary Clinton, vimos en la televisión a una enorme cantidad de jóvenes llorar con amargura. Es más: muchos se enojaron y aún no sabemos cuáles son las consecuencias de su rabia y de su tristeza. Hoy que padecemos al nefasto personaje de Trump, es un verdadero sueño recordar que Bernie Sanders fue un candidato válido y superior entre los demócratas. ¿Por qué no lo invitó Peña Nieto? ¿No habría aprendido de él lo que significan equidad y justicia? Bernie Sanders twitteó el 16 de septiembre de 2016: “Mi padre nació en Polonia. ¿Imaginan cuántas personas me han preguntado si nací en América? Nadie me lo ha preguntado”. Sanders se refería a las acusaciones de Trump contra el presidente Barack Obama al poner en tela de juicio el lugar del nacimiento del presidente. Bernie nació el 8 de septiembre de 1941 en Nueva York. En su página personal en las redes sociales la información sobre la génesis de su familia es muy escasa: “Nacido en Brooklyn, Nueva York, fue estudiante en James Madison High School, Brooklyn College y la Universidad de Chicago. Después de graduarse se mudó a Vermont, donde trabajó como carpintero y documentalista”. Su padre, Elías Sanders, nació en una familia judío-polaca el 14 de septiembre de 1904 en S?opnice, a 80 kilómetros de distancia al sur de Cracovia, en Polonia, a las orillas del río S?opnica. La ciudad de S?opnice fue fundada por el rey Casimiro el Grande en el siglo XIV. La migración de los pueblos del sur de Europa, sobre todo de Italia, trajo bonanza al reino de dos naciones: Polonia y Lituania. Duró hasta 1795. Desapareció en la tercera partición de Polonia. Tres imperios se repartieron a Polonia: el ruso de Catalina la Grande, el prusiano de Federico II y el austro-húngaro de María Teresa, que lloraba y lloraba ante su propia felonía porque era muy religiosa, pero entre más lloraba, más tierra robaba. S?opnice formó parte de Galicia, la del imperio austro-húngaro. Según la Oficina Central de Estadística de Polonia, S?opnice, donde viven más hombres que mujeres, contó con 5 mil 480 habitantes en 1997 que llegaron a 6 mil 541 en 2015. Antes, durante el reinado de Casimiro, Slopnice creció gracias a la población judía, entre la que se encuentra la familia de Sanders. En 1921, Elías Sanders, padre de Bernie (Bernard), emigró a Estados Unidos a los 17 años. ¿Por qué? En 1919 estalló la guerra contra los bolcheviques, que duró hasta 1921. Lenin pretendía reunir las fuerzas del proletariado en Alemania para invadir la nación polaca. Los bolcheviques perdieron. Diez años más tarde Hitler tomó el poder y toda la familia de Sanders y muchos de sus amigos murieron en campos de concentración. En Estados Unidos, Eli se casó con Dorothy Glassberg, nacida en Nueva York el 2 de octubre de 1912, hija de inmigrantes judíos rusos y polacos. En 1934 nació su primer hijo: Larry. El 17 de septiembre de 2016 Bernie twitteó: “el sueño de mis padres fue que sus hijos fueran a la escuela. Trabajaron duro y lo lograron”. Bernie prometió lo mismo a cada familia: trabajar duro para que sus hijos fueran a la escuela. El 29 de agosto de 2013, el senador Sanders y su mujer, su hermano Larrie y su esposa regresaron a S?opnice por primera vez. El pasado polaco de Bernie Sanders, campeón de la igualdad racial y la igualdad de ingresos, explica mucho de su compromiso social, su sensibilidad y su lucha por la justicia.