CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Existen textos de la Conquista que he leído y releído, por un lado la versión de los vencidos y por otro la de los vencedores. En el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, aparecen muchas condenas a la vida sexual de los indios, se habla mucho de la sodomía y de la depravación de los indígenas y en ocasiones ese fue uno de los pretextos para esclavizarlos. Por otro lado están otros dos textos que abordan la sexualidad entre los españoles. Me parecieron interesantes y los elegí para esta columna. [Imagen: De la serie Visiones de la Conquista, de Francisco Toledo.]Cómo estando el gran Montezuma preso, siempre Cortés y todos nuestros soldados le festejamos y regocijamos, y aun se le dio licencia para ir a caza, y fue esta licencia para ver su intención. … Y también me acuerdo que era de la vela un soldado muy alto de cuerpo, y bien dispuesto y de muy grandes fuerzas, que se decía fulano de Trujillo, y era hombre de la mar, y cuando le cabía el cuarto de noche de la vela era tan mal mirado, que, hablando aquí con acato de los señores leyentes, hacía cosas deshonestas, que lo oyó Montezuma, y como era un rey de estas tierras tan valeroso, túvolo a mala crianza y desacato que en parte que él lo oyese se hiciese tal cosa y sin miramiento de su persona; y preguntó a su paje Orteguilla que quién era aquel malcriado y sucio; y dijo que era hombre que solía andar en la mar y que no sabe de policía y buena crianza, y también le dio a entender de la calidad de cada uno de los soldados que allí estábamos, cuál era caballero y cuál no, y le decía a la contina muchas cosas que Montezuma deseaba saber. Volvamos a nuestro soldado Trujillo. Que desde que fue de día, Montezuma lo mandó llamar y le dijo que por qué era de aquella condición que, sin tener miramiento a su persona, no tenía aquel acato debido; que le rogaba que otra vez no lo hiciese, y mandóle dar una joya de oro que pesaba cinco pesos. Y Trujillo no se le dio nada por lo que le dijo, y otra noche lo hizo adrede creyendo que le daría otra cosa, y Montezuma lo hizo saber a Juan Velásquez, capitán de la guarda; y marchó luego el capitán (a) quitar a Trujillo, que no velase más y con palabras ásperas lo reprehendieron. [Imagen: De la serie Visiones de la Conquista, de Francisco Toledo.]Digamos ahora el astrólogo Botello no le aprovechó su astrología, que también allí murió con su caballo. Pasemos adelante, y diré cómo se hallaron en una petaca de este Botello, después que estuvimos en salvo, unos papeles como libro, con cifras y rayas y apuntamientos y señales, que decía en ellas: "Si me he de morir aquí en esta triste guerra en poder de estos perros indios." Y decía en otras rayas y cifras más adelante: "No morirás." Y tornaba a decir en otras cifras y rayas y apuntamientos: "Sí morirás." Y respondía la otra raya: "No morirás." Y decía en otra parte: "Si me han de matar, también mi caballo." Decía adelante: "Sí matarán." Y de esta manera tenía otras como cifras y a manera de suertes que hablaban unas letras contra otras en aquellos papeles que era como libro chico. Y también se halló en la petaca una natura como de hombre, de obra de un geme, hecha con baldrés, ni más ni menos, al parecer de natura de hombre, y tenía dentro como una borra de lana de tundidor. [Imágenes: De la serie Visiones de la Conquista, de Francisco Toledo.]