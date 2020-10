OAXACA, Oax. (Proceso).- Yo, como Benjamin, digo: ¿Acaso dicen hoy los moribundos palabras perdurables que se transmiten como un anillo de generación a generación? “Discursos interrumpidos I” “Experiencia y pobreza” Walter Benjamin En nuestros libros de cuentos está la fábula del anciano que en su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro escondido. Sólo tienen que cavar. Cavaron, pero ni rastro del tesoro. Sin embargo, cuando llega el otoño, la viña aporta como ninguna otra en toda la región. Entonces se dan cuenta de que el padre les legó una experiencia: la bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad. Mientras crecíamos nos predicaban experiencias parejas en son de amenaza o para sosegarnos: “Este jovencito quiere intervenir. Ya irás aprendiendo”. Sabíamos muy bien lo que era experiencia: los mayores se la habían pasado siempre a los más jóvenes. En términos breves, con la autoridad de la edad, en proverbios; prolijamente, con locuacidad, en historias; a veces como una narración de países extraños, junto a la chimenea, ante hijos y nietos. ¿Pero dónde ha quedado todo eso? ¿Quién encuentra hoy gentes capaces de narrar como es debido? ¿Acaso dicen hoy los moribundos palabras perdurables que se trasmiten como un anillo de generación a generación? ¿A quién le sirve hoy de ayuda un proverbio? ¿Quién intentará habérselas con la juventud apoyándose en la experiencia? *** “Radiaciones. Diarios de la Segunda Guerra Mundial”. 1940 Ernst Jünger De un artículo sobre China he sacado algunas sentencias que me han gustado: • Si uno mantiene cerrada la boca, sus dichos llegan a hacerse proverbiales. • A la rana de una fuente no puedes hablarle del océano. • Si te pones a cabalgar un tigre, ya no podrás bajarte. *** “Oro de África” Timothy F. Garrard • El pollo que se queda cerca de su madre es aquel que come las patas de los grillos. • ¿La hoja del cuchillo no puede labrar su propio mango? • El viento que dispersa la harina enfría también la sopa. • El hombre esconde sus pensamientos como la tortuga se esconde en el interior de su concha. • La tortuga está orgullosa de sí misma porque vive en su propio féretro, cuando muera no tendrá necesidad de uno. • El perro puede morder cualquier cosa, salvo la campana que tiene amarrada al cuello. • El pez sobre el asador no puede comer la cola de los otros peces. • Si el elefante cae en la trampa, esta no se cierra. • Si la cara del hombre fuera como la luna, todo el mundo la vería. • El búfalo dice: si el elefante no estuviera, yo sería la montaña.• El cuervo que no sabía dónde poner sus huevos, ha puesto su nido entre los cuernos del búfalo.• Es el que posee las cosas quien las come, no el que tiene hambre. • El huevo dice: yo soy como la autoridad, si me aprietas me quiebro, si me dejas escapar, caigo y me rompo en mil pedazos. • Cuando la nuez de la palma madura, todos los pájaros se aprovechan. • La larva no habla pero respira. • Una pregunta es la llave para abrir la puerta a otra pregunta. • Aparte de la serpiente y el fusil, el águila no le teme a nadie. • La estrella vespertina deseando casarse, siempre se queda cerca de la luna. • Si le pegas al león, eres tú el que va a sufrir. • El cocodrilo se acuesta en el agua, pero respira también el aire. • Si no te gusta el sabor de los insectos de la palma, consuélate pensando en sus larvas. • No se conoce el largo de la rana hasta que muere.• Nadie se frota contra un puerco espín. • No se juega a la ronda con el escorpión negro. *** Animales del mundo en proverbios (Traducción: Arturo González Cosío) • No insultes al cocodrilo hasta que hayas salido del río. • Como está en el agua, no se sabe si el pez llora. • Perro que se quema la nariz no olfatea las cenizas. • La tortuga nunca se ha jactado de tener el cuello largo. • La gallina conoce la aurora, pero espera el canto del gallo. • Todos los gallos que cantan fueron antes simples huevos. • Un perro sin cola no puede expresar su alegría. • Si la paloma frecuenta al cuervo, sus plumas siguen blancas pero su corazón se vuelve negro. • El ave canta según se lo permite su pico. • Los perros astutos tienen las orejas mordidas y los perros bravos el pellejo. • La puerca vieja tiene la trompa dura. • Los pájaros con muchas plumas no vuelan alto. • La abeja no se para en flor vieja. • El buey bravo, en tierra ajena se hace manso. • –¿Cuándo tiene más plumas la gallina? – Cuando tiene el gallo encima. *** “Los proverbios del infierno” William Blake • El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. • La prudencia es una solterona rica y fea cortejada por la incapacidad. • Quien desea pero no actúa engendra pestilencia. • El gusano perdona al arado que lo corta. • El necio no ve el mismo árbol que el sabio. • La eternidad está enamorada de los productos del tiempo. • A la abeja laboriosa no le queda tiempo para la amargura. • Todo alimento saludable se captura sin redes ni trampas. • Un cadáver no venga heridas. • El acto más sublime es poner a otro por delante de ti. • Los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la instrucción. • Espera veneno del agua estancada. *** “Mexico South”: The Isthmus of Tehuantepec Miguel Covarrubias Traducción del zapoteco al español por Víctor Cata. • Nuu xtale neza, biyubi ni riné galaa bato’ Xavizende. (Hay muchos caminos, busca el que desemboca al centro de Juchitán). • Tu naya’ni’ xquendabiaani’ qué rusiaanda’ xquidxi. (La persona inteligente no se olvida de su pueblo). • Má risaca gapu’ ti xiixa, cadi cuezu’ chupa. (Vale más tener algo en mano y no esperar dos). • Ti nou’ dxiña, ti nou’ guidi. (Con una mano de miel, con otra mano de azote). • Chupa dia’gu’ napu’: tobi guiuuni, xtobi guireeni. (Tienes dos orejas: una para que entren –las palabras necias– y la otra para que salgan). • Chupa dxiiña’ gapu’: xtubu’ guidxiichu’, xtubu’ guireeu xiana. (Tienes dos opciones: una enojarte y la otra alegrarte). • Xiana gaxti’ ribee ndu, dxiiña’ nga riguiche xiiñi’. (La ira no deja nada, sólo el trabajo fructifica). • Má risaca chupa xhidxi que ti gayuaa carreta. (Valen más dos senos que cien carretas). • Nisa nexhe dxi biraru’ mani’ duxhu’ dxá’ ndaani’. (El agua estancada está llena de animales con ponzoña). • Cadi naa nga guinié’ni, xtobi nga tu guini’ni. (Yo no lo he de decir, que lo diga otro). • Cadi zési gundaa ruaalu’ xiixa, gunna ruaa bandaa nga zuguaalu. (Piensa bien lo que vas a decir,recuerda que estás parado en el borde de la barranca). • Biree lu guí ye guiaba lu bele. (Salió de la lumbre para ir a caer al fuego).