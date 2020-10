Del temblor (II)

Los grabados, “El temblor y sus réplicas” y “La tierra desnivelada” son parte de la serie “Temblores”; se reproducen en esta colaboración y estarán a la venta en las galerías “Quetzalli” (Oaxaca) y “Juan Martín” (Ciudad de México) para ayudar a los damnificados de los sismos en el Istmo de Tehuantepec. * * ** * *Solicitud por escrito firmado por el propietario del predio dirigido al ingeniero Germán Peralta Luis, regidor de Obras Públicas del ayuntamiento constitucional. Copia de credencial de elector del propietario. Copia de las escrituras del predio, con sus respectivos registros (recaudación de rentas y registro público de la propiedad). Copia de la constancia de APEO y deslinde, realizado por la sindicatura municipal. Copia del recibo de pago del predial reciente. Plano del proyecto (planta arquitectónica, de cimentación, estructural, instalaciones hidráulicas y sanitarias, etcétera) Copia del recibo de pago del agua potable reciente. Constancia de alineamiento y número oficial. Firma de un director responsable de obra (D.R.O.) Memoria de cálculo.Solicitud por escrito firmada por el propietario, dirigido al ingeniero Germán Peralta Luis, regidor de Obras Públicas. Copia de credencial de elector del propietario. Copia de las escrituras del predio, con sus respectivos registros (recaudación de rentas y registro público de la propiedad) Copia de la constancia de APEO y deslinde, realizado por la sindicatura municipal. Copia del recibo de pago del predial reciente. Proyecto arquitectónico de la construcción. Copia del recibo del agua potable reciente. [caption id="attachment_511063" align="aligncenter" width="1200"]La tierra desnivelada, Francisco Toledo (2017); serie, Temblores; técnica, punta seca.[/caption] * * *Según datos oficiales en la región del Istmo, 20 mil 664 viviendas fueron pérdida total, para construir una casa de 6x4 se necesitaría el siguiente material: Si una casa se construye con: Ladrillo, 4 mil piezas. Block, 2 mil 200 piezas Adobe, mil 300 piezas Para reconstruir las 20 mil 664 viviendas, si se utilizara ladrillo, se necesitarían, 82 millones 656 mil; si se construyeran con block, 45 millones 460 mil 800; y si fueran con adobe, 26 millones 863 mil 200.* * * Instalación eléctrica para un área de 49.64: Una casa necesita 180 m de cable del 10 y 69 m de cable del 12. La casa necesita aproximadamente 250 m de cable. * * *Mística: Niñas pidan perdón por el amor de Dios por esta situación que estamos pasando, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu comunidad muxe, perdónanos y que este año no se haga la vela de Las Intrépidas (Buscadoras de Peligro), la vela Baila conmigo ni Noche Buena… por favor hay que aplacarnos, por favor ya no más putería, por qué, cuántas cosas vamos a recuperar, primeramente Dios nos dé fuerza para trabajar, perdón Señor, perdona a tu pueblo, Señor. ________________________* * *Del terremoto Tenían otra abusión: que cuando temblaba la tierra luego tomaban a sus niños con ambas manos, por cabe las sienes, y los levantaban en alto; decían que si no hacían aquello que no crecerían y que los llevaría el temblor consigo. También cuando temblaba la tierra rociaban con agua todas sus alhajas, tomando el agua en la boca y soplándola entre ellas, y también por los postes y umbrales de las puertas y de la casa; decían que si no hacían esto el temblor llevaría aquellas cosas consigo; y los que no hacían esto era reprendidos de los otros; y luego que comenzaba a temblar la tierra comenzaban a dar grita, dándose con las manos en las bocas, para que todos advirtiesen que temblaba la tierra. ________________________* * * [caption id="attachment_511064" align="aligncenter" width="1200"]El Kami, Francisco Toledo (1983); técnica, tinta y acuarela sobre papel.[/caption]Según un pasaje de Séneca, Tales de Mileto enseñó que la tierra flota en el agua, como una embarcación, y que el agua, agitada por las tormentas, causa los terremotos. Otro sistema sismológico nos proponen los historiadores, o mitólogos, japoneses del siglo VIII. En una página famosa se lee: Bajo la Tierra –de llanuras juncosas– yacía un kami (un ser sobrenatural) que tenía la forma de un barbo y que, al moverse, hacía temblar la tierra hasta que el Magno Dios de la Isla de Ciervos hundió la hoja de su espada en la tierra y le atravesó la cabeza. Cuando el kami se agita, el Magno Dios se apoya en la empuñadura y el kami vuelve a la quietud. (El pomo de la espada, labrado en piedra, sobresale del suelo a unos pocos pasos del templo de Kashima. Seis días y seis noches cavó en el siglo XVII un salir feudal, sin dar con el fin de la hoja.) Para el vulgo, el Jinshin-Uwo, o Pez de los Terremotos, es una anguila de 700 millas de largo, que lleva el Japón en el lomo. Corre de norte a sur; la cabeza viene a quedar bajo Kioto, la punta de la cola bajo Awomori. Algún racionalista se ha permitido invertir ese rumbo, porque en el sur abundan los terremotos y resulta más fácil imaginar un movimiento de la cola. De algún modo, este animal es análogo al Bahamut de las tradiciones arábigas y al Midgardsorm de la Edda. En ciertas regiones lo sustituye sin ventaja apreciable el Escarabajo de los Terremotos, el Jinshin-­Mushi. Tiene cabeza de dragón, 10 patas de araña y está recubierto de escamas. Es bestia subterránea, no submarina. ________________________* * *Yei ácatl, tres carrizo, 1495, hicieron la conquista de la antigua cabecera de la provincia de Oaxaca, llamada en zapoteco Zaachila-yoo, la fortaleza de Zaachila, y en náhuatl se llamaba Teutzapotlan, Zopote divino, y tal es el jeroglífico que trae el guerrero que va a ser sacrificado disfrazado de Huitzilopochtli… En este mismo año hubo un temblor de tierra, y en el siguiente nahui técpatl, cuatro pedernal, 1496, un eclipse total de Sol. * * * Año de seis caídas y de 1511 ­, supjetaron los mexicanos al pueblo de Ypaltépec, subiéronle con escaleras por ser el peñol agro. En este ubo grandes nieves y tenbló la tierra tres vezes. * * * En este año de ocho casas y de 1513 sujetaron los mexicanos a Tototépec, provincia a ochenta leguas de México, junto a la mar del sur. En este año hubo un tenblor de tierra y dizen los viejos que en ello se hallaron, que fueron tantas las aves que yban de levante a poniente que quitavan el sol y que se tomaron algunas dellas y no les hallavan tripas, sino todo el hueco del cuerpo lleno de palillos y basura. Vemos en el año chicuei calli, ocho casa, 1513, señalados tres acontecimientos: un temblor de tierra del tercer grado, una guerra con la provincia de Tototépec, cerro de los pájaros, y quizá otra guerra con Cuezcomaixtlahuacan, en la llanura de las trojes de maíz… * * * [caption id="attachment_511065" align="aligncenter" width="702"]Lamina XXXIII tomada del libro “Antigüedades de México. Basadas en la recopilación de Lord Kingsborough”.[/caption] 1542… esta registrado el temblor de tierra más fuerte de los hasta ahora señalados, puesto que está anotado con seis fajas de tierra. El siguiente año, matlactliomome ácatl, doce carrizo, 1543, está señalando el establecimiento de frailes dominicos, al parecer, en la tierra cálida y fértil de la Mixteca. ________________________Este manuscrito se conserva en la Biblioteca Real de París, marcado con el número 14, registro 1616. No. XXIV. El códice Telleriano-Remensis es meramente copia de un calendario mexicano escrito por Pedro de los Ríos, monje dominico. ________________________