De niños nos entreteníamos con un juego llamado “Chin tacamaya”: En cada extremo de la hamaca hay un niño y dentro hay otro que se agarra muy bien para no caerse, porque los que están en los extremos empiezan a zarandearlo hasta que logran tirarlo. Muchas veces sales volando de la hamaca, en una ocasión jugando con dos de mis hermanos lograron tirarme y me rompieron cerca del mentón, incluso tengo la cicatriz de cuando fui a dar al suelo, fue muy aparatoso y todos nos asustamos mucho. Buscando el significado de la palabra “Chin tacamaya” me atrevo a hacer una interpretación a mi modo, en una ocasión lo comenté con Víctor de la Cruz y dijo que ese significado era lógico. “Chin” es la hamaca o la red y “tacamaya” posiblemente sea el caballo, porque cuando los pescadores salen a pescar, amarran la red al caballo, este animal al caminar o correr zarandea la red. Cuando empecé a hacer una imagen sobre el temblor del 7 de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, vino a mi mente este juego, porque es como si a Juchitán lo hubieran zarandeado jugando “Chin tacamaya”. Hice un grabado sobre el temblor donde dos monstruos están destruyendo Juchitán, como si hubieran movido la ciudad más de la cuenta y todo brincó. Estos grabados los pondremos a la venta para ayudar a los zarandeados del Istmo de Tehuantepec.Después del temblor la gente tiene miedo, porque sabe que es muy destructor, pero dicen cuando hay mujeres viejas que están enfermas y cuando hay temblores se acuestan sobre la tierra, porque cuentan que el temblor se lleva sus enfermedades. Eso me lo contó una señora que se llamaba Virgen Mediu, era curandera, “Mediu” quizá de Remedios, posiblemente se llamaba Virgen de los Remedios, pero podría interpretarse su nombre como la señora “Virgen que da remedios”. [caption id="attachment_504256" align="aligncenter" width="702"]Chin tacamaya, de Toledo.[/caption] * * *Temblar la tierra. Tiado, ticuiini,tiñìbi. vel.tinñij layòo.f. que habla. Temblor de tierra. Xòo, xixòoni. Temblar la tierra era señal de pestilencia o de hambre o de guerra o de lluvia. Xòo quijchatào. Xòo quelacopijna, xòoquelayè, xòo quije. Hambre. Xòoco pijna.Dios de los temblores de tierra. Pi tào xòo ________________________