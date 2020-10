Catherine Zeta-Jones es 'Griselda: La Reina de la Cocaína” en filme de Guillermo Navarro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canal de paga Lifetime estrena la película Griselda: La Reina de la Cocaína, basada en la historia real de Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana, quien manejó el tráfico de cocaína en Estados Unidos en los años setenta y ochenta. La reconocida actriz Catherine Zeta-Jones es quien interpreta a Griselda (conocida como La Madrina), la cual fue dirigida nada más y nada menos que por Guillermo Navarro, quien ganó el Óscar por la fotografía de El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. El largometraje Griselda: La Reina de la Cocaína se estrenó el miércoles pasado a las 22:00 horas de México. Griselda fue una importante líder del Cartel de Medellín, una pionera en el tráfico de drogas de cocaína y participó en las guerras de vaqueros de cocaína (Cocaine Cowboys) en Miami. Zeta-Jones dijo sobre su papel: “Ésta no es la primera vez que interpreto a una mujer de ascendencia latina, ni es la primera vez que interpreto a una mujer involucrada en el mundo de las drogas. Como actriz, fue muy difícil de encarnar el rol de esta mujer, que es muy diferente a mí en muchos sentidos, no sólo culturalmente, sino en cuanto a las decisiones que toma. Pero tengo que decir que este fue un proyecto hecho con mucha pasión. Pudimos llevar la historia de Griselda a la pantalla de Lifetime y, si bien hay otros proyectos de Griselda en el horizonte, que serán interpretados por latinas, esta mujer ha ocupado mi vida por curiosidad durante muchos años. Trabajé mucho y muy duro para lograr que este proyecto se creara. Y tuve la bendición de trabajar con nuestro maravilloso director Guillermo Navarro e increíbles actores como Juan Pablo Espinosa”. La vida de esta criminal, a quien muchos le atribuyen haber enriquecido a Pablo Escobar, es relatada a través de los ojos de su hijo más joven, Michael Corleone Blanco (así lo llamó por la novela El Padrino). En este filme se ve a Griselda desde sus 17 años de edad. Entonces, utilizó un pasaporte falso para dirigirse a Estados Unidos. Como narcotraficante utilizó a bellas mujeres o mulas para contrabandear drogas desde Colombia a Estados Unidos. Zeta-Jones hace un papel muy convincente. También actúan Jenny Pellicer, quien interpreta a su amante Carolina; Juan Pablo Espinosa, el segundo marido de Griselda, Alberto; Raúl Méndez, su tercer esposo, Darío; Alejandro Edda, su sicario Rudy; Matteo Stefan, su hijo Dixon; Spencer Borgeson, su hijo Osvaldo; José Jillian, su hijo Uber, y Warren Christie, quien interpreta al agente de la DEA Jimmy. Según la trama de la película, Griselda vive en Queens, Nueva York, con sus tres hijos; se sintió atraída por el dinero que ofrecía el mundo de las drogas y rápidamente se contactó con los narcotraficantes locales. Griselda utilizó a mujeres hermosas, ancianos y niños como mulas y creó maletas con falso fondo para contrabandear cocaína desde Colombia. Una vez que empezó a ganar mucho dinero, sus hijos abandonaron la escuela y en su lugar ingresaron al negocio familiar. Al parecer, ella era extremadamente cercana a sus hijos, quienes fueron fundamentales para ayudar a construir su imperio. A sus 36 años, Griselda ya acumulaba económicamente más de los 100 millones de dólares, pero tuvo que luchar contra la soledad, la inseguridad y la paranoia. Después, se mudó a la ciudad de Miami, donde expandió aún más el imperio de la cocaína y murió su segundo marido Alberto (Juan Pablo Espinosa), dando lugar a su apodo: La Viuda Negra. Se dice que lo asesinó. La voluntad de Blanco de utilizar la violencia contra sus competidores de Miami provocó que sus enemigos hicieran lo imposible por obtener su cabeza, por lo que Griselda se mudó a California para escapar de los intentos de asesinato y mantener al joven Michael a salvo. Hacia 1985, La Madrina o La Viuda Negra fue arrestada por agentes de la DEA en su casa, detenida sin derecho a fianza, y sentenciada a más de una década de prisión, donde continuó manejando su negocio de cocaína. En 2004 fue liberada de prisión y deportada a Colombia, donde finalmente fue asesinada a tiros en la calle y a plena luz del día en 2012. Fue ejecutada en un tipo de homicidio que se le atribuye haber inventado: “el asesinato en moto”. Griselda: La Reina de la Cocaína fue producida por Asylum Entertainment para Lifetime con Steve Michaels, ganador del Premio Emmy, Jonathan Koch, Joan Harrison y Alisa Tager como productoras ejecutivas. Cabe destacar que Guillermo Navarro (hermano de la productora Bertha Navarro, quien ha producido varias películas de Del Toro) ha destacado en Hollywood como director de fotografía. En México trabajó con Nicolás Echevarría en Cabeza de Vaca (1991), la cual fue candidata al Óscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera. Después se trasladó a Los Ángeles, donde colaboró con directores como Robert Rodríguez y Quentin Tarantino en películas como Desperado y Four romos. Con Del Toro laboró también en Hellboy. Ha sido el fotógrafo de Imagining Argentina. También, dirigió la fotografía de The twilight saga: Breaking dawn part 1, Noche en el museo, Miniespías y Stuart little. Zeta-Jones es una actriz galardonada con numerosos premios, cuyo talento va desde el cine hasta el teatro. Obtuvo un Premio de la Academia por su interpretación como la escandalosa Velma Kelly en el musical Broadway Chicago.