'Infiltrado en la mafia” y 'Sólo por amor”, en Eurochannel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eurochannel proyecta dos series italianas, Infiltrado en la mafia y Sólo por amor. La primera es sobre la mafia más poderosa del mundo: ‘Ndrangheta, y la segunda trata del amor, la ira y la venganza. Infiltrado en la mafia es protagonizada por Marco Bocci, Peppino Mazzotta, Diane Fleri y Renato Carpentieri. Este proyecto, ubicado en el género crimen y drama, contiene acción e introduce al público al tenebroso mundo de contrabando, tráfico de drogas, extorsión, asesinatos y venganzas. Es un terreno que gira en torno a un código de silencio y vínculos de sangre inquebrantables. En los últimos seis años, el agente Marco Solo se ha infiltrado en la mafia italiana con pocos riesgos. Todo cambiará cuando la Interpol necesita su ayuda en un caso internacional contra el capo de una familia. Para capturar al criminal, Marco debe llegar al corazón mismo de la familia más peligrosa de la 'Ndrangheta y ganarse su confianza. Así, Eurochannel sitúa al espectador al sur de Italia. Ese clan familiar controla el puerto de entrada más grande para el tráfico ilegal en el Mediterráneo. Cuando Marco se filtra en la poderosa familia Corona, se ve envuelto en una espiral descendente de violencia de la cual no tendrá regreso. Las decisiones que se ve obligado a tomar para ocultar su verdadera identidad, lo meten en un dilema moral. Ahora, la línea entre la ley y el crimen es muy delgada mientras arriesga no sólo su vida sino también su propia alma. Pero cada vez es más peligrosa la situación. Marco se enfrenta a la desafiante elección entre la mujer que ama y la hija de su jefe en la mafia, poniendo en peligro tanto su misión como su vida, por un romance que parece imposible de romper. En el primer episodio, se ve cómo Marco (Marco Bocci) se mete al área de los Corona. En su primer día demuestra ser decisivo para su destino en la mafia y como policía. En la parte dos, después de matar a un policía corrupto, la misión de Marco está en riesgo. Vincenzo (Pierluigi Misasi) no confía en él y la familia le pone a prueba. Bruno (Peppino Mazzotta) le da un arma a Marco y dos opciones: o se convierte en parte de la familia eliminando a Sasso o tiene que revelar la verdad. Para el tercer capítulo, el policía se enfrenta a un inesperado revés que no había previsto. Ahora, no solo está en riesgo su identidad como agente infiltrado, sino también su vida sentimental. La historia se puede ver todos los martes a las 20 horas, horario de México. Pero hay repeticiones todos los días. En Solo por amor actúan Antonia Liskova, Kaspar Kapparoni y Massimo Poggio. Es un drama thriller sobre una familia que cuando disfrutaba a pleno de una tranquilidad, es secuestrado el padre. Su esposa, Elena, que fue secuestrada años atrás, ahora lucha contra el crimen, la mafia y su pasado. Son diez episodios, donde se revela que Pietro no es el padre ejemplar de familia que aparentaba, ni Giordano Testa, el oficial que rescató a Elena años atrás y ahora está a cargo del caso de Pietro, es el oficial con las mejores intenciones. En nombre del amor, los protagonistas se sumergirán en el lado más oscuro de sus almas, revelando qué tan lejos llegarán para hacer realidad sus deseos. Todos poseen secretos y los giros inesperados en cada episodio harán que los espectadores se pregunten quién es realmente el bueno y el malo. En la primera narración, Elena (Antonia Liskova) y Pietro (Massimo Poggio) son una pareja feliz y adinerada. Cuando Pietro es secuestrado, la vida de Elena se convierte en una pesadilla. La investigación está dirigida por Giordano Testa (Kaspar Capparoni), quien rescató a Elena hace 20 años. Ya en el capítulo dos, Elena se ve obligada a tratar con un traficante de drogas para liberar a Pietro (Poggio). Ella no sabe que el mismo grupo de personas que la secuestró años atrás ahora está involucrada en el secuestro de su esposo. En el programa 3, Elena se encuentra cada vez más atormentada por el recuerdo de su antiguo captor, Virgilio Sanna (Mirko Urania). Cada momento de Infiltrado en la mafia y Sólo por amor se pone tenso y emocionante.