Café Tacvba: su "Bios" en National Geographic y la "puesta en escena" de Culiacán

Se viene toda la historia de este ícono de la música ? ?

30 años de @cafetacvba #BiosCaféTacvba - Vidas que marcaron la tuya

ESTRENO 10 DE NOVIEMBRE pic.twitter.com/o10cq2B3e7 — National Geographic (@NatGeo_la) October 28, 2019

Esto se llama empezar con el pie derecho ? ? ?



Se viene toda la historia de @cafetacvba #BiosCaféTacvba - Vidas que marcaron la tuya

Estreno 10 de noviembre



8PM PE / 9PM MEX / 10PM COL - ARG - CHI pic.twitter.com/cSjcJ0cdge — National Geographic (@NatGeo_la) October 29, 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La banda mexicana Café Tacvba lo mismo habla de su "Bios" que del fallido operativo en Culiacán. National Geographic rinde homenaje a esta banda por los 30 años de su fundación, con un documental de dos horas, que forma parte de la segunda temporada de la serie “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, donde son entrevistados por la cantante chilena Francisca Valenzuela. El programa se estrenará el próximo 10 de noviembre, a las 21 horas, con repetición a las 23 horas, pero se proyectará durante todo el mes en distintos horarios. “Fue un honor saber que los primeros documentales habían sido de Charly García, Gustavo Cerati y Alex Lora, y que nos tomaran en cuenta para la siguiente temporada, me encantó, porque admiro a estas tres figuras, su trayectoria, su trabajo, sus canciones, y que nos pusieran a ese nivel me encanta. “Me fascina la historia del rock en español, tanto mexicano, argentino o latinoamericano. Me encanta ver documentales. Es una forma de conocer la historia de cosas que de otra manera no puedes llegar a ellas. Lo interesante de los documentales es que hay mucho archivo y entrevistas con personas que pueden dar otra expectativa. Gracias por tomarnos en cuenta”, comentó el músico y escritor Joselo Rangel, en conferencia de prensa. Fernando Semenzato, responsable de producción de National Geographic & Nat Geo Kids en América Latina, explicó: “Se ofrece material inédito de Café Tacvba que se grabó durante nueve meses con la agrupación, amigos y familia, y es la primera agrupación musical que entra a Bios…”. https://youtu.be/kr9y9tN9XEY En el video, el vocalista Rubén Albarrán comparte los primeros bocetos que él mismo diseñó para la portada del primer disco Café Tacvba, lanzado en 1992 y producido por el argentino Gustavo Santaolalla. “Queríamos retomar las pinturas de Diego Rivera y de Frida Kahlo, y realizar la tapa como si fuera una serigrafía. Me dijeron que no se podía, que era carísimo. Tengo el boceto que el diseñador no aceptó, la portada original. Teníamos la intención de retratar ese México de cuando se empezó a gestar un nacionalismo, pero quien lo realizó, lo realizó de una forma espantosa por computadora”, platicó. Ante los periodistas, Rubén Albarrán se manifestó respecto al operativo fallido, en Culiacán, para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán: “Me parece que Culiacán es una puesta en escena. El narcotráfico está manejado por el Estado en todos los países. Aquí en México creo que es más evidente. Es una forma de distraernos de asuntos realmente importantes. Además, el Ejército está pertrechado en el Istmo de Tehuantepec, donde se está gestando el proyecto de transformación, que es el proyecto del actual presidente de México, no donde se encuentra el narcotráfico. “Esa es una muestra de cómo es una puesta en escena para distraernos. Está sucediendo algo muy grave con el agua que a mí me preocupa muchísimo, porque es de todos, no es el agua para contaminarla. Es un momento en el que debemos de ponernos en acción, despertar en verdad, el tomar conciencia de lo que está sucediendo. Es muy fuerte”.Aparte, señaló que nunca se ha guiado por las críticas: “Mis compañeros de la secundaria en mi primer grupo me decían que cantaba muy feo, y nunca me importó. Lo hice porque era una necesidad y en este caso no es una necesidad, es un gusto compartir con los integrantes lo cual ha sido una experiencia muy agradable trabajar con ellos”. Joselo Rangel indicó que a sus 30 años de trayectoria siguen siendo libres a la hora de juntarse para crear canciones nuevas. “Realmente es lo que nos gusta realizar, por lo cual el grupo existe. En el momento en el que sentimos que algo nos está presionando, ya sea de manera individual o de manera grupal, en ese instante decimos que hay algo que no está funcionando, y lo mismo sucede a la hora de salir de gira, por eso tomamos años sabáticos, platicamos que es tiempo de parar aunque existan de repente ofertas para tocar en algunos lugares, decimos que necesitamos tomar un descanso. “Cada uno de nosotros tiene proyectos alternos y los desarrollamos, o tenemos familia, queremos efectuar algo más allá, y no que ahí estemos y nos quite la libertad. El público se da cuenta cuando trabajas algo forzado o tratas sólo de agradar. Lo hacemos de corazón a un teniendo 30 años juntos”, platicó el músico. Los otros tacvbos, Emmanuel del Real y Enrique Rangel, también estuvieron presentes.