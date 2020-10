'Impuros”, serie sobre el narcotráfico en los años 90 de Brasil

La trama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ya es la segunda temporada de la serie Impuros, dirigida por Tomás Portella y René Sampaio, basada en hechos reales de los años 90 en Brasil, la cual presenta una cruda mirada sobre las familias que pierden a sus hijos por las drogas y la violencia. Con el eslogan “Los negocios y la familia no deben mezclarse”, se proyecta todos los viernes a las 23:30 horas en FOX Premium Series, y todos los episodios disponibles se encuentran en FOX Premium en la app de FOX, por suscripción. Esta producción brasileña fue filmada en Río de Janeiro y Montevideo. Aquí, Evandro do Dendê (Raphael Logam) es un joven de la favela de Río de Janeiro que soñaba con ser un hombre de negocios, pero cuando la policía mata a su hermano traficante, decide vengarse cueste lo que cueste. Mata a los responsables y se convierte en uno de los principales líderes del tráfico latinoamericano. En el lado opuesto se encuentra Vítor Morello (Rui Ricardo Diaz), un policía federal experimentado que se ve atrapado en la burocrática de la institución, pero su trabajo le sirve como válvula de escape para su temperamento autodestructivo y pesimista respecto de la vida.En esta segunda etapa la nueva entrega de Impuros, tras convertirse en el principal narcotraficante de Brasil, Evandro se ha propuesto nuevos desafíos: salir de la cárcel, matar a sus enemigos y retomar las rutas del narcotráfico internacional. Ya nadie lo parará. Para lograrlo debe huir a Bolivia, con su esposa Geise (Lorena Comparato), Mariana, viuda de su hermano, y los hijos de las dos mujeres. Para llevarse a los nietos de Arlete (Cyria Coentro), Evandro tendrá que enfrentarse con su madre, quien no sólo lo entregó a los policías, sino que además intentó raptar a sus hijos varias veces. Además de luchar contra la policía y los capos del narcotráfico de Latinoamérica, Evandro deberá enfrentar la furia de las mujeres de su vida. En tanto, Morello, más alcohólico que antes, tendrá el respaldo de la policía antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, para atrapar a Evandro. Lo que la DEA y los federales de Brasil no saben, es que Morello no quiere simplemente apresar a Evandro, sino matarlo. Morello tendrá que dejar pasar muchas oportunidades para capturar a Evandro, porque debe salvar a su hija, Inés (Karize Brum), quien se ha convertido en una adicta a la cocaína y le trae recuerdos de su propia madre drogadicta y muerta de sobredosis cuando él era solo un niño.Germán Palacios vuelve a encarnar a Arturo Urquiza, el narcotraficante boliviano, líder del poderoso clan Urquiza que, controlando con mano de hierro la producción y suministro del más puro “oro blanco” de Sudamérica, será crucial para los logros y caminos de expansión de Evandro. Por otra parte, Luciano Cáceres debuta como Jorge, un apuesto y codicioso piloto que trabaja para los Urquiza. Evandro se acercará a él para transportar la mercancía y se encargue del lavado del dinero. Se harán amigos. El resto del elenco lo componen los brasileños João Vitor Silva, Gillray Coutinho, André Gonçalve, Fernanda Machado, Peter Brandão, Rocco Pitanga, Bruno Ferrari, Leandro Firmino, André Mattos, Bruna Spinola, Carolina Chalita, Michel Bercovitch, Simone Soares, Orã Figueiredo, Pierre Santos y Deivis Lopes de Amorim. También están el uruguayo Óscar Pernas y el argentino Luciano Cáceres. La serie fue creada por Alexandre Fraga, quien también es el guionista, junto con Davi Kolb, Pedro Perazzo, Carol Garcia y Tomas Portela. Y es una coproducción de Barry Company Brasil y Buena Vista Original Productions. La época de los 90 está bien recreada, por lo cual la fotografía es muy importante, logra que se crea que son esos años. Las actuaciones de todos son formidables. Y la narración es dinámica y entretenida.