France 24 en Español extiende sus horas de programación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canal France 24 en Español ofrecerá 12 horas de programación diarias (con programas, debates, reportajes y un avance de noticias cada 30 minutos), cuando sólo brindaba seis. El cambio iniciará el próximo 20 de este mes, por lo cual “80 millones de telespectadores en el mundo van a disfrutar y descubrir el doble de tiempo”, enfatizó en conferencia de prensa en esta ciudad Marc Saikali (gtanco-libanés), director de la cadena del grupo France Médias Monde. Para celebrar las 12 horas de contenido, este 20 de diciembre France 24 transmitirá especiales todo el día con las redacciones en francés, inglés y árabe en París (sede de la cadena), y la redacción en Bogotá, Colombia, donde se encuentra la oficina de France 24 en Español. El colombiano Álvaro Sierra, titular de France 24 en Español detalló que seguirán todos los programas que ya existían y por el momento se agregan dos nuevos: “El debate, que se pasará todos los jueves, donde Santiago López y sus invitados analizarán el tema noticioso de la semana en América Latina, y el otro Carrucel de las artes, efectuado desde la redacción hispanohablante de Radio France Internationale (RFI) para nosotros, y es dedicado a la cultura. “Cada miércoles se hablará con cineastas, escritores, fotógrafos, músicos y pintores, etcétera. “Creamos otro espacio, que no lo contemplan las otras grandes cadenas, con el nombre de Migrantes, es de seis minutos sobre migración en América Latina. Existe una crónica de historia, con un gancho con la actualidad, de seis minutos también, que le va muy bien… igual hay del medio ambiente, economía y deportes”.A decir de Saikali, “France 24 en Español ha entrado ya en el club de las grandes cadenas de información del mundo”. Sierra informa que France 24 en Español está integrado por “un poco más de cuarenta corresponsales. Los periodistas en la oficina de Bogotá son de Argentina, Colombia, España, Francia, México y Venezuela”. El mexicano Braulio Moro, de RFI, enfatizó: “¿Por qué se presenta aquí en México que habrá seis horas más de contenido? Porque en México hay más de 100 millones de habitantes y esta nación es fundamental para lo que pasa en América Latina y lo que quisimos realizar, aunque el corazón de esta cadena en español se halla en Bogotá, es traer el mensaje a la República Mexicana por la importancia de su población y que pueda ver una televisión que efectivamente es independiente, que no tiene miedo de decir la verdad y que es financiada no por el Estado, sino por los contribuyentes franceses, eso es fundamental. Por eso decimos que somos autónomos e independientes. “Cuando se lanzó en 2017 France 24 en Español, nosotros somos radio RFI servicio en español, donde hay representantes de 13 nacionalidades, y cuando nos invitaron a participar en la televisión aceptamos de inmediato, y en dos años vamos ganando nuestra apuesta”.France 24 está conformado por cuatro cadenas (en francés, árabe, inglés y español) que emiten para 385 millones de hogares en los 5 continentes. Se pueden ver por cable, satélite, TNT en algunos países, ADSL, celulares, tabletas, televisores conectados y YouTube. Ante la situación por la que atraviesa América Latina, los tres exponente coincidieron en que France 24 no toma partido en los hechos ni con gobierno alguno. Sierra detalló: “En cable estamos siendo distribuidos en todas las naciones hispanas, salvo Cuba y Venezuela, ahí es más complicado. Es una bendición que somos un canal público que vive del dinero del contribuyente francés y no del dinero del gobierno o el Estado. “Además, los directivos del canal son nombrados por un comité independiente y no por el gobierno directamente, como pasa con frecuencia en el sistema público de América Latina, de si se transmite algo que no le gustó al presidente de un país ponen a otro al frente del sistema público. Por eso podemos ofrecer una programación que otras televisoras privadas o públicas no ofrecen por razones políticas o por motivos de rating”. Según Saikali, “pese a contar con presupuestos más modestos que los de nuestros competidores, nuestro tratamiento de la información, riguroso, honesto y libre, ha sabido encontrar su público”. Los universos digitales de France 24, traducidos en todos los idiomas, registran 15 millones 50 mil visitas mensuales y 59 millones 800 mil de visualizaciones de vídeos (promedio de 2018), así como 39 millones cien mil seguidores en Facebook y Twitter (junio del 2019). En México, France 24 en Español se trasmite por el canal 664 de Totalplay y en el Canal 14 (frecuencia abierta 14.1).