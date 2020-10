'Desde la Filmoteca”: serie de películas clásicas mexicanas en Televisión Educativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva serie Desde la Filmoteca se proyecta en las pantallas de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se centra en películas clásicas del cine mexicano, las cuales son parte del acervo fílmico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los diez episodios los conducen los estudiantes Paulina Rojas Reyes, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y Leonardo Gálvez Sandoval, de la Facultad de Filosofía y Letras. La serie inició el pasado 8 de junio con la película El prisionero 13 (1933), de Fernando de Fuente, una de las producciones de su Trilogía de la Revolución. Trata de las desventuras de un oficial alcohólico, quien casi llega a fusilar a su propio hijo. De Fuentes denuncia la corrupción del poder militar y la falta de una base firme sobre la cual este poder consigue sustentarse. Los demás títulos se transmitirán cada sábado a las 20:00 horas. Los dos estudiantes ofrecerán al principio de cada episodio una introducción sobre el filme y su creador. La Dirección General de Televisión Educativa transmite Desde la Filmoteca por la señal abierta 14.2 y por el sistema de televisión de paga Sky (260), Dish (306), Izzi (480), Totalplay (164), Megacable (135) y Axtel (131) y a través de su sistema Edusat. El próximo 15 de junio se pasará al aire El compadre Mendoza (1933), también de De Fuentes, quien además filmó Allá en el Rancho Grande, cinta que lo convirtió en el realizador más importante de la primera década del cine sonoro. Nació en Veracruz, y El compadre Mendoza fue escrita por Mauricio Magdaleno y Juan Bustullo Oro. Enmarcada en la revolución mexicana, habla del terrateniente Rosalío Mendoza (Alfredo del Diestro), oportunista que simpatiza con todos los bandos revolucionarios que visitan su hacienda. Por supuesto no podía faltar Vámonos con Pancho Villa (1935), que para su época fue una súper producción. A De Fuentes lo apoyaron los estudios CLASA, y el gobierno de Lázaro Cárdenas le facilitó tropas, armamento y ferrocarriles. Se proyectará el 22 de junio. Para el 29 de junio se exhibirá Ora sí ¡tenemos que ganar! (1978), de Raúl Kamffer. En 1982 ganó el Premio Ariel a Mejor Película. Con Manuel Ojeda y Patricia Reyes Spíndola, se refiere a una lucha minera contra el ejército porfirista. El 6 de julio se pasará De todos modos Juan te llamas (1976), de Marcela Fernández Violante, quién por cierto de 1973 a 1975 produjo y condujo la serie de televisión Tiempo de Filmoteca en Canal Once, bajo los auspicios de la UNAM. Este filme es en torno a la insurrección cristera de los años 1926-1929. Los confines (1987), de Mitl Valdez, se verá el 13 de julio. Aborda la obra literaria de Juan Rulfo, sobre todo se basa en los cuentos Diles que no me maten, Talpa y tres fragmentos de un capítulo de Pedro Páramo. El 20 de julio se exhibe El grito (1969-70) de Leobardo López Arretche, quien fue uno de los camarógrafos que registró el movimiento estudiantil y su represión, después fue elegido para editar el material disperso de aquella filmación de lo que resultó este documental. Alfredo Joskowicz realizó El cambio (1971), el cual se exhibe el 27 de julio. Esta cinta es una reflexión sobre el choque entre el idealismo renovador de la juventud y el autoritarismo pragmático del poder. Redes (1933), de Fred Zinneman y Emilio Gómez Muriel, se muestra el 3 de agosto. Esta docuficción presenta la forma en que se perpetúa la dominación política por medio del control de la economía. Y el último filme Dos monjes (1934), de Juan Bustillo Oro, se pasará al aire el 10 de agosto. Se ubica en un monasterio del siglo XIX.