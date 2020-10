La serie 'Muros”, sobre fronteras y murallas, en Discovery

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Filmada con una impresionante tecnología 4K, Muros (que explora la situación de algunas fronteras y murallas) es la nueva serie que entrenará el canal de paga Discovery. La nueva producción, a proyectarse en México el 24 de julio a las 22 horas y el 21 de julio en Estados Unidos a las 21 horas, es narrada por periodistas mexicanos: Martha Debayle, Enrique Hernández Alcázar, Karla Iberia Sánchez, Leonardo Kourchenko y Gabriela Warkentin. El primer capítulo de Muros es sobre la frontera entre Estados Unidos y México. Con una extensión de casi 2 mil kilómetros desde la costa del Pacífico hasta el Golfo de México, atraviesa ciudades, cañones, ríos y desiertos. A lo largo de esta división ya existen 750 millas de alambrados, paredes de concreto y barreras de hierro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender el muro a lo largo de este límite para mantener alejados a los cientos de miles de personas que cruzan a Estados Unidos cada año. Varias estadísticas han señalado que Estados Unidos detuvo a 144 mil inmigrantes indocumentados en la frontera con México en mayo pasado, número inusitado en 13 años. En junio fueron 104 mil, un aumento del 142% respecto al año anterior. La mayoría son familias de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también hay mucha gente de Haití y países africanos. El siguiente episodio se centra en la situación de Chipre, la isla mediterránea que, tras una década de conflicto, quedó dividida en dos hace casi medio siglo. La isla se ubica a 113 kilómetros al sur de Turquía, 120 kilómetros al oeste de Siria, y 150 kilómetros al este de la isla griega de Kastellórizo. Otra parte ofrece reveladores relatos a 30 años de la caída del Muro de Berlín, que marcó el final de la Guerra Fría y fue un acto simbólico de poder popular. Esta muralla estuvo levantada desde el 13 de agosto de 1961 al 9 de noviembre de 1989 y dividió a Berlín en dos partes. Durante 28 años separó a familias completas porque quedaron repartidas en ambos polos y no se podían ver. También se proyectará un programa de Corea. Se trata de un acercamiento a la zona desmilitarizada que ha acaparado frecuentemente los titulares de la prensa internacional. Es un muro que divide a Corea del Norte y Corea del Sur desde 1953, no sólo físicamente, también ideológicamente. Es uno de los puntos más militarizados del mundo. El último capítulo se ubica en Irlanda del Norte para ver cómo, a tres décadas del histórico Acuerdo de Belfast, persiste la separación entre Nacionalistas Católicos y Sindicalistas Protestantes. Ambos bandos han recurrido a las armas y la violencia continúa. El pasado 18 de abril, la periodista Lyra Mckee falleció por tiroteos de disidentes republicanos en Londonderry. La serie descubre las historias humanas que se viven detrás de estas paredes y responde a las preguntas: ¿por qué se construyeron?, ¿cómo afectan las vidas de las personas?, y ¿qué sucede cuando se derrumban? Se escuchan historias de individuos y comunidades cuyas vidas han sido transformadas por estas cercas, y comparte los relatos de quienes apoyan su construcción y de los que viven una lucha constante para derribarlas. Según Discovery “es una serie de esperanza y de unión ante la desavenencia, y una apuesta al triunfo del espíritu humano a pesar de la división”. Muros también estará disponible en la app Discovery en Español GO para el mercado hispano de Estados Unidos.