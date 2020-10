Salma Hayek y el estreno de la serie que produce para Netflix

“Bienvenidos a Monarca, la nueva serie que estoy produciendo para Netflix y el único lugar donde Tequila Herederos es real. Pero no se preocupen, les va a encantar el sabor a traición de este drama familiar”.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La actriz mexicana Salma Hayek escribió en su cuenta de Twitter que la serie que produce para Netflix, bajo el título Monarca, se estrenará el próximo 13 de septiembre a nivel mundial en la exitosa plataforma de streaming. Para esta historia (protagonizada por los también mexicanos Irene Azuela, Osvaldo Benavides y Juan Manuel Bernal) su empresa Ventanarosa se asoció con Lemon Studios y Stearns Castle. El creador y productor ejecutivo es Diego Gutiérrez y la escribió Fernando Rovzar, Julia Denis, Ana Sofía Clerici y Sandra García Velten. Los episodios narran la vida de los Carranza, una familia poderosa e influyente en el comercio del tequila, la cual se abrió camino gracias a un sistema de corrupción que ayudó a construir. Cuando la hermana regresa de Los Ángeles, California, todo cambia. Ella luchará contra el sistema corrupto que sus parientes ayudaron a instituir. Es un retrato de la elite mexicana adinerada mezclada en la corrupción, los escándalos y la violencia. También actúan Rosa María Bianchi, Gabriela de la Garza y Daniela Schmidt, entre otros. Cada vez más los mexicanos elaboran proyectos para Netflix, lo cual es positivo, y Hayek no se iba a quedar a tras. Ella fundó Ventanarosa Productions en 1998, y durante los últimos 20 años, junto con su socio José Tamez, ha producido numerosos programas de televisión y películas, incluida Frida, la cual obtuvo nominaciones al Óscar, Globo de Oro, Screen Actors Guild y BAFTA. Otros títulos de esta empresa son Ugly Betty, la cual ganó varios Emmy y dos Globos de Oro; la película animada El profeta, nominada al premio Annie; El milagro de Maldonado, ganadora de un Daytime Emmy; El coronel no tiene quien le escriba (selección oficial de Cannes), y En el tiempo de las mariposas. Lemon Studios, fundada por Billy y Fernando Rovzar, es una de las productoras más conocidas en México. Desde el 2003 ha creado 15 largometrajes y 12 series de televisión, como Después de Lucía, la cual ganó un Certain Regard en Cannes del 2012, y con el Sr. Ávila recibió el primer Emmy Internacional a una productora mexicana. Stearns Castle fue creada en 2013 por Michael McDonald y produjo la serie de ABC, ganadora del Emmy, American crime, y la serie Guerrilla para Showtime. En el tráiler de Monarca, Hayek, vestida de negro, aparece sentada en un sillón dorado destapando un tequila y enseguida salen avances de la serie, donde se ve a los actores principales, una hacienda, campos de agave en llamas, y violencia. Hayek escribió en su red:Por lo pronto ya existe en la Ciudad de México mucha publicidad se la serie con la foto de Hayek, y mucha expectativa con respeto al contenido del proyecto.