'The outpost”, serie de ciencia ficción en Syfy

Más realidad

“Desde los primeros minutos se siente mejor ubicada en la realidad, en comparación con la primera, la cual fue grabada en Utah, Estados Unidos, mientras que los nuevos episodios se rodaron en Serbia y al este de Europa. Eso fue muy acertado, ya que permitió darle mayor realismo debido a la calidad de los escenarios y ambientes dentro de la trama, veremos castillos, ruinas y más. El escenario es ahora cuatro o cinco veces más grande”.

“Mantenemos la esencia de la primera temporada, pero combinada con más aventura, y especialmente con mi personaje se viven victorias, derrotas y una serie de emociones más complejas y profundas”.

Retos actorales

“Esta vez interpretar a Garret fue más complicado de lo que esperaba. En el primer ensayo, sólo tenía guiones hasta el segundo episodio, así que no sabía cómo se daría esta nueva temporada. Como actor te preparas para posibles cambios a los que se pueda enfrentar tu personaje. Pero me atrevo a decir que Garret es el que más cambios sufre a lo largo de esta nueva historia, pasa por muchas cosas y más que un desafío en escenas de acción o de demanda física. Es preparar toda esa evolución mental y ese camino lleno de matices en los que al final tendrán sentido para toda la audiencia a lo largo de esta temporada”.

“Son divertidas. Desde pequeño amaba los relatos con dragones, caballeros y castillos. Uno de mis mayores sueños era convertirme en caballero medieval y pude vivirlo desde la primera temporada en The outpost, era el caballero con la brillante armadura que siempre luchaba por lo correcto y que siempre tomaba las mejores decisiones para el bien de todos. Ciertamente en esta segunda época, se ponen a prueba la moral y el código de honor del personaje, eso es lo que más me gustó, se empiezan a notar los cambios de Garret en general; sin duda, es algo que espero le guste a la audiencia, ver cómo se ensucia esa armadura brillante del chico bueno”.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Syfy proyecta desde el 5 de enero la segunda temporada de la serie de ciencia ficción The outpost, en la que la actriz Jessica Green vuelve a defender al mundo con su papel de Talon, la única sobreviviente de una raza llamada Blackbloods. Contiene 13 episodios, de 60 minutos cada uno, y se proyectan los domingos a las 20:00 horas. Ahora, tras derrotar a Dred y recuperar la Fortaleza, Talon y Gwynn (Imogen Waterhouse) se preparan para la guerra contra la Orden Primaria. Además, Talon duda si será la elegida de la Profecía porque al invocar a Lu-Qiri permitió que otras criaturas se filtraran en el mundo con ellos. También actúan en dicha etapa --creada por Jason Faller y Kynan Griffin-- Jake Stormoen, Anand Desai-Barochia, Adam Johnson, Robyn Malcolm, Kevin McNally y Paloma Bloyd, entre otros.Para el actor estadunidense Jake Stormoen, así es la segunda época de The outpost:Además, resalta el héroe espadachín en una entrevista que entrega Syfy a este medio:Sobre sus retos actorales en el proyecto, explica:Confiesa que ama las historias de fantasía:En octubre pasado se informó que continúa la tercera temporada de The outpost. Se estrenará en el verano de este