Isabel Burr en la última temporada de 'La Casa de las Flores”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tercera y última temporada de la comedia mexicana La Casa de las Flores se estrenó el pasado 23 de abril, y aborda los orígenes de Virginia de la Mora (interpretada en la primera temporada por Verónica Castro), y ahora la recrea la joven actriz Isabel Burr. El proyecto, creado y dirigido por Manolo Caro, lo difunde con éxito Netflix desde la primera temporada el 10 de agosto del 2018. Ya finaliza. El rodaje fue terminado en octubre del 2019. Se ve a Paulina de la Mora (Cecilia Suárez) tratando de sobrevivir en la cárcel. Elena (Aislinn Derbez) sigue en el hospital. La abuela (Isela Vega) toma el control de la casa y la relación entre Diego (Juan Pablo Medina) y Julián (Darío Yazbek) se ve amenazada por ideas conservadoras. La trama retrocede cuarenta años para mostrar la juventud de la amistad entre Virginia, Ernesto (Tiago Correa), Salomón (Javier Jattin) y Carmela (Ximena Sariñana), y mostrará crímenes y secretos inconfesables que aún persiguen a la familia en el presente. “¡Es un papel bastante revelador!”, enfatiza por teléfono Burr, nacida el 7 de septiembre de 1988 en la Ciudad de México, al hablar de cómo se integró a La Casa de las Flores: “El año pasado inicié a trabajar en el proyecto. Yo era muy fan de la primera temporada. Me encantó cuando la vi al aire, y pensé: ‘Qué manera tan innovadora de contar esta historia y de encariñarse con esta familia tan controversial’. No sabía que iba a ver una segunda época y mucho menos una tercera. Fue hace más de un año que conocí a Manolo Caro, a través de mi representante. Estuve en todo el proceso del casting con varias actrices compitiendo por el papel de Virginia, y a la hora que me lo dieron, fue una felicidad enorme, combinada con muchos sentimientos de nervios, porque llenar los zapatos que dejó Verónica Castro en el papel de Virginia de la Mora, tan querido por el público y muy emblemático, pensé que no iba a estar nada fácil”. Burr estudió actuación y teatro en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York. Se dio a conocer en la serie Niñas mal, producida por MTV y Sony. También ha trabajado en producciones internacionales como Dios Inc., de HBO; Kdabra, de Fox y se le vio en televisión en Señora Acero y Hasta que te conocí, y A la mala, en cine. --¿Cómo elaboró el personaje Virginia de la Mora?, desde su perspectiva. --Fue una creación de cero. De qué hizo en su juventud este personaje (porque nos vamos a remontar a 1979) para convertirse en la mujer que conocimos en la primera temporada. Lo interesante es que fue una mujer tan diferente de chica, muy rebelde, que iba en contra de todas las reglas, quería romper con todos los esquemas, y terminó convirtiéndose justo en lo que no quería: En una mujer muy parecida a su madre, que en esta tercera temporada la interpreta Rebecca Jones, quien es espectacular. “Así que el proceso de construir este personaje fue muy cuidado, y, además, se encuentra muy bien logrado en el guión, con las ocurrencias de Manolo Caro, con unas puntadas muy divertidas, y ofrece partes que van a remontar a muchas personas que vivieron esa época porque es muy realista, de cómo se vivía en ese tiempo”.--¿A qué le atribuye el éxito de que ha tenido La Casa de las Flores en Netflix? Abordó tópicos fuertes, la bisexualidad, la transexualidad, la infidelidad y la adicción a las drogas… --Toca varios temas muy controversiales, y la controversia siempre genera morbo, y Caro posee una manera muy peculiar de contar estas historias. Mucha gente expresa que es una telenovela más, que no es una serie. ¡Es una parodia! El chiste es que nos podamos divertir e igual se reflexione sobre esos tópicos, los cuales se tocan de una manera que no se había hecho. Y todos los personajes están muy bien creados y bien actuados. La Casa de las Flores ha generado muchas emociones, tanto positas cómo negativas. En este momento de emergencia sanitaria por el covid-19, Burr espera que las personas disfruten la serie, y expresa que se vive un momento histórico: “¡Habrá un antes y un después por todo esto! “Es una nostalgia muy fuerte. Intento mantenerme positiva, ayudando dentro de mis posibilidades, como quedarme en casa, ya que puedo hacerlo. Intento comprarles a las personas que poseen una tienda de autoservicio local y sus repartidores que se arriesgan. “Creo que hay que estar muy unidos, tener mucha solidaridad, con todas estas personas, e igual con los médicos, las enfermeras y demás personal de los hospitales. Con toda la gente que debe trabajar día a día. No queda más que mantenernos positivos y efectuar un poco de introspección, y pensar que después de esto, vendrán cambios muy positivos para la Tierra en general”.