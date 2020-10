Estreno de la serie sueca 'Sanctuary” en Directv Go

La trama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Basada en la novela El santuario del diablo, de la sueca Marie Hermanson, la serie de suspenso psicológico Sanctuary (Santuario), dirigida por Oskar Thor Axelsson y Enrico Maria Artale, se estrenará el miércoles 17 de junio en el canal de internet OnDirectv de Directv Go. Sanctuary es un relato de ocho episodios de 60 minutos cada uno, que atrapa desde el primer capítulo por el magnífico manejo de la atmosfera del lugar donde se desarrolla: un hospital psiquiátrico. Además, cuenta con un elenco internacional de primer nivel. La protagonista es Josefin Asplund (Vikings) y la acompañan Matthew Modine (Stranger things), Agnieszka Grochowska (In darkness), Philip Arditti (The danish girl), Lorenzo Richelmy (Marco Polo), Richard Brake (Game of Thrones), entre otros Una característica de este proyecto del 2019, producida en Suecia, es que además se apoyó en estudios reales de comportamiento psicopático y los personajes sin duda fueron creados desde ese punto de vista por lo cual todos son muy importantes.El sanatorio Himmelstal se encuentra en los Alpes (igual atrapa por las bellas locaciones) y se centra es dos hermanas gemelas, Siri y Helena, quienes han tenido una relación compleja. Cuando Helena Brant recibe un llamado de Siri para que la vaya a ver a la clínica psiquiátrica, primero se resiste, pero cómo no le proporciona ninguna satisfacción su trabajo, decide ir con Siri. La zona es preciosa y parece que todo es calma. Siri le pide a Helena que la sustituya por un día en ese espacio, ya que debe salir. Helena se niega, pero al otro día que despierta se da cuenta que Siri no se halla por ningún lado y se ha llevado sus cosas, pero a Helena no le creen que ella no es Siri. Lo peor es que en los demás episodios se verá que el hospital no es lo que parece. Así que Helena debe sobrevivir. La actriz Asplund, nacida el 15 de octubre de 1991 en Suecia, interpreta un personaje muy atractivo en Sanctuary. Es joven pero ya posee renombre en el mundo del cine y la televisión. Para acceder a Directv Go se debe ingresar a www.directvgo.com , crear una cuenta y suscribirse. Luego se debe descargar la aplicación en App Store (dispositivos iOS) o en Play Store (dispositivos Android) o acceder directamente desde un navegador web. Los nuevos suscriptores podrán acceder solo una vez a una prueba gratuita de siete días.