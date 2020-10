Paulina Gaitán es Nené en la serie 'El Presidente”

Campanella, ganador del Óscar, filmó “La ley y el orden”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz mexicana Paulina Gaitán forma parte de la serie chilena El Presidente, que recuerda el caso de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociación, llamado FIFA Gate, a estrenarse este 5 de junio en la plataforma Amazon Prime Video. El cineasta Pablo Larraín (19 de agosto de 1976, Chile) creó el proyecto de 8 episodios, del cual también es productor, junto con su hermano Juan de Dios Larraín, y dirigen la mexicana Natalia Beristáin, el chileno Gabriel Díaz y los argentinos Armando Bó y Javier Juliá. También participa la empresa productora y distribuidora de películas francesa Gaumont, creada en 1895. Gaitán ha participado en otras ideas televisivas como Diablo Guardián (igual de Amazon Prime Video) y Narcos, en el largometraje Las niñas bien, de Alejandra Márquez, y Me casé con un idiota, de Batan Silva, ésta aún sin estrenar. En El Presidente es Nené, una mujer inteligente y ambiciosa que jugará un rol trascendental como esposa de Sergio Elías Cortés Jadue (Andrés Parra), presidente de la Federación Chilena de Fútbol, quien busca llegar hasta lo más alto, cueste lo que cueste. “Me ofrecieron intervenir es la serie. Me habló mi manager, quien me dijo que me estaban buscando para una serie de Amazon Prime Video. Ya había estado en Diablo Guardián y habíamos hecho una increíble mancuerna, entonces me volvieron a buscar para protagonizar de nuevo”, narra la joven artista, nacida el 23 de julio de 1992 en Villahermosa, Tabasco. --¿Le gustó como se aborda el tema del FIFA Gate? --A mí lo que me gusta de la serie es la relación que tiene mi personaje con su marido. Nené es bastante atractivo, una mujer muy fuerte, muy empoderada, muy echada para adelante, con ganas de crecer sin importar lo que se venga, eso a mí me parece bastante interesante. ¡Claro!, el tema del futbol y la corrupción, lo que ocurrió en el 2015 con la FIFA de ahí que fue todo un escándalo, le gusta a la gente y desea saber más de eso. Creo que la serie posee todo: el tópico del futbol y personajes complejos que deben solucionar ciertas cosas. Y creo que a los que nos les guste el futbol también van a disfrutar la historia de una manera impresionante. --¿Qué piensa de ese tipo de poder tan ambicioso como el de Nené? --Siempre he creído que las cosas en exceso u obsesionarte con las cosas, intoxica un poco a las personas. Ya podemos verlo en la serie. --¿Cómo dominó a Nené? --Más bien a esta mujer no hay que dominarla, sino entenderla y a fluir con ella porque es muy aguerrida. Yo como actriz creo a mis personajes y me doy la licencia de tomarme ciertas cosas que a mí me puedan gustar o quito aspectos que no me gustan, y me parece que todos en el proyecto estuvimos de acuerdo con la Nené que realicé. Estamos contentos. --En este momento de confinamiento por la pandemia, las series fue lo que más se vio por streaming, ¿qué opina? --Qué pena que padecemos esta situación, pero me parece increíble que la gente pueda aprovechar en sus casas ver series de calidad que ofrecen las plataformas. Nosotros trabajamos para los momentos duros, cuando el público necesita un espacio y pensar en otra cosa, y bueno, aquí están estos relatos maravillosos para que relajen un poco y puedan pasar un momento ameno en su hogar. --¿Cree que se incrementará más el consumo del internet ya que termine la situación del covid-19? --Ya había gente que consume contenido por internet, siempre ha existido el interés, pero muchos no tienen tiempo. Yo antes le comentaba a amigos: ‘¿Ya viste tal serie?’, y me respondían que no, porque no pueden por el trabajo, en fin. El interés existe, por eso han surgido tantas plataformas, pero es cosa de cada quien darse un poco de tiempo. El Presidente fue rodada a principios del 2019 en locaciones de varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Gaitán obtuvo una nominación al Ariel por Cosas insignificantes, de Andrea Martínez; una Diosa de Plata por su participación en el filme Deseo, de Antonio Zavala Kugler; y actuó en Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, la cual consiguió la Cámara de Oro en el Festival de Cannes.