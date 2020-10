Los hermanos Duplass

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El preestreno de la cuarta y última temporada de Room 104 (Habitación 104) --donde un cuarto de hotel en diversas épocas es el personaje central-- es este viernes 24 de julio, exclusivamente por la plataforma HBO GO, y una semana después, el 31, se presenta el primer episodio por el canal HBO. Aquí comenzó el proyecto estadunidense su primera temporada el 28 de julio del 2017, la segunda el 9 de noviembre del 2018, y la tercera el 13 de septiembre del 2019. Fue creado por los hermanos Mark y Jay Duplass, quienes conquistaron Hollywood con películas de bajo costo. La cuarta etapa de Room 104 contiene 12 episodios de media hora que recurren cada semana a muy distintos géneros, incluyendo comedia, romance, drama y ciencia ficción. Cada episodio aborda una historia diferente, con su propio tono, trama y personajes, incluso cambiando períodos de tiempo en cada narración. Lo único en común es que se desarrollan en la habitación de un clásico hotel estadunidense. Las historias y los personajes de esta última temporada incluyen un intérprete misterioso que ofrece una actuación de una sola noche: una mujer luchando contra su oscuro pasado de adicción, una casa de muñecas muy especial, viajes en el tiempo… El reparto lo integran, por orden de aparición, Mark Duplass, Hari Nef, Logan Miller, Jillian Bell, Jon Bass, Dave Bautista, Melissa Fumero, Vivian Bang, Finn Roberts, Adam Shapiro, Breeda Wool, Kevin Nealon, Erinn Hayes, Ron Funches, Sadie Stanley, Shannon Purser, Kendra Carelli, Benjamin Papac, Alison Jaye, Tim Granaderos, Oliva Crocicchia, Harvey Guillen, Gary Cole, Linda Lavin, Jennifer Kim, Kevin Mckidd, Desean Terry, Suzanne Nichols, Leonardo Nam, Lily Gladstone, Jordyn Lucas, Natasha Perez, Jake Green, Ntare Mwine, Rebecca Hazlewood, y Susan Park. Como se aprecia, son actores y actrices respetados por su destacada labor y cualidades muy variadas.Los hermanos Duplass son una garantía en las historias. Y muy respetados en el medio del cine y las series. Incluso escribieron un libro hace alrededor de dos años, titulado Like brothers (Como hermanos) sobre cómo se llevan y trabajan en cuanto escritores, directores, productores y actores. Igual narran las dificultades que han enfrentado. En aquel entonces revelaron a varios medios su rechazo a dirigir un largometraje de Marvel, dedicado a los superhéroes de Marvel Comics: “Era un presupuesto de entre 150 y 180 millones de dólares y serían tres años de nuestras vidas. Nos sentimos alagados, pero teníamos que dejar varios proyectos y relaciones que podríamos forjar con cineastas más jóvenes”. El pasado 7 de enero, HBO firmó un acuerdo con ellos, Duplass Brothers Productions, para crear historias originales en cine, televisión y medios digitales. Mark nació el 7 de diciembre de 1976 y Jay el 7 de marzo de 1973, ambos en New Orleans. Varias veces han declarado que se hallan “obsesionados con la interacción humana”, pero les llevó muchos años encontrar su estilo y voz. Han financiado más de 12 filmes realizados por otros cineastas.