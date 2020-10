Aunque Meade prometió renunciar al fuero, no podría tomar esa decisión: experto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eliminar y renunciar al fuero, una de las principales propuestas del candidato a la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, no es una decisión que pueda tomar un candidato, ni siquiera el presidente, pues implicaría una reforma constitucional, confirmó un experto al equipo de la iniciativa Verificado2018, en el que participa. De acuerdo con el investigador en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, Luis Felipe Nava Gomar, eliminar el fuero y renunciar a la inmunidad “no es proceso simple”, ni que “recaiga únicamente en la voluntad del Ejecutivo”. Es decir, “no es posible renunciar a este”, concluyó el especialista. El también Maestro en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la misma universidad, explicó que para que el presidente no tenga fuero se debe hacer una reforma constitucional —como indica el artículo 135 de la Constitución Política—, la cual debe ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso de la Unión, además de 17 de las 32 legislaturas de las entidades. También subrayó que, en caso de que la reforma fuera aprobada, posteriormente se tendría que establecer su entrada en vigor y esta fecha no necesariamente podría determinarse en la siguiente administración. El experto en Derecho también añadió que actualmente el presidente de la República no goza de “inmunidad absoluta”, pues según la jurisprudencia con registro 192346 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el jefe del ejecutivo puede ser acusado ante la Cámara de Senadores por delitos graves, como homicidio, genocidio, espionaje o traición a la patria. En su arranque de campaña en Mérida Yucatán, José Antonio Meade aseguró que será el primer presidente de México sin fuero y que durante su campaña enarbolará el estandarte del combate a la corrupción. “El fuero hoy se ha convertido ya en un espacio que se identifica con privilegio y lo que yo quiero, cuando sea presidente, es que pueda enfrentar esa responsabilidad sin la protección del fuero, solamente en la convicción del buen desempeño, siempre en el cumplimiento de la ley”, dijo Meade en entrevista a un medio nacional el pasado domingo.