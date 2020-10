Imprecisa, la cifra que dio AMLO sobre cobertura de telefonía móvil: Verificado 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las cifras sobre cobertura de telefonía móvil que ofreció el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no son precisas, confirmó la iniciativa de periodismo colaborativo Verificado 2018, en la que participa Proceso. De acuerdo con una consulta que hizo Verificado2018 al equipo de campaña de Andrés Manuel, la cifra que éste ofreció en el arranque de su campaña en Ciudad Juárez de que “sólo el 25% del territorio nacional está comunicado con telefonía móvil”, de acuerdo con una estimación que hizo el mismo candidato “luego de recorrer todos los municipios de México”, el dato no es correcto. Tampoco es preciso, pues no indica si hace referencia al número de habitantes que cuentan con un teléfono celular o respecto a la cobertura en tecnología en todo el territorio. De acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de 2016, nueve de cada diez habitantes cuentan con una suscripción de telefonía móvil, y los estados con menor penetración son Chiapas y Oaxaca, donde hay 59 y 54 líneas por cada 100 habitantes. Mientras que cifras de la empresa Telcel señalan que su cobertura en tecnología es de 60% de la población. Durante su discurso de arranque de campaña, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que resolvería el problema de comunicación con telefonía móvil en el país. “Vamos a resolver este problema: todo el país va a estar comunicado”, dijo.