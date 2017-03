PRI rechaza afectación a trabajadores; secretario de Comisión insiste en que es verdad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, la priista Georgina Zapata, rechazó que la comisión a su cargo aprobó revisar cada cinco años “la incapacidad permanente” otorgada a un trabajador y aclaró que lo que se votó a favor fue examinar en ese mismo periodo la “tabla de enfermedades”.

Ayer, la agencia Apro y el portal de noticias proceso.com.mx publicaron una nota de lo avalado en dicha comisión.

En ella, el secretario de la Comisión de Trabajo e integrante de Morena, Ariel Juárez, detalló que la aprobación tenía implicaciones como:

“El que si un a trabajador se le diagnostica enfermedad adquirida en el trabajo y se le otorga la llamada ‘incapacidad permanente’, –por la cual el patrón le debe pagar 100 % de su salario–, ahora se le podrá hacer una nueva valoración médica cinco años después y regresarlo a trabajar o dejarle de pagar por ser conveniente para el país”.

Ante ello, en entrevista la presidenta de la Comisión respondió: “En la nota refieren que el trabajador a los cinco años tendrá que regresar para comprobar su incapacidad. No hay nada más falso. Fue una interpretación equivocada del diputado… Es (lo aprobado) para revisar la tabla cuando menos cada cinco años, no para revisar cada cinco años la incapacidad permanente. No tiene nada que ver”.

Y añadió que “una vez que te han dictaminado los médicos y que tienes un dictamen serio de cuál fue la cuestión que te causó la incapacidad permanente, eso está legislado y está en nuestro marco. Jamás ha sido materia de discusión, ni habrá una situación, hasta ahorita, que tenga que regresar el trabajador a ello ni se vislumbra como tal”.

Este viernes, el diputado de Morena, abogado y sindicalista, ratificó todo lo detallado a Apro y proceso.com.mx. Incluso, utilizó los documentos de la Comisión como respaldo. Insistió en que la reforma aprobada por nueve diputados y rechazada por seis, sí incluye revisar cada cinco años las incapacidades permanentes con la implicación de que “si así lo determina el patrón entonces pueden suceder dos cosas: una, decir que ya no es necesario que siga de incapacidad y se le regrese al trabajo o, se le deje de pagar su salario”.

Además, Ariel Juárez reiteró: “que se mantenga o no la incapacidad permanente de acuerdo a la situación del país, o de si es conveniente o no. Por ejemplo, si existe un recorte presupuestal o hay crisis económica, entonces ésa será la base para seguirle pagando o no la incapacidad permanente”.

La disputa por lo aprobado llevó al diputado morenista a retar a la presidenta de la Comisión a un debate sobre el tema y sostuvo cada uno de sus dichos sobre las consecuencias de lo aprobado ayer en la comisión.

Niega maniobra política

En tanto, Georgina Zapata, del PRI, se mantuvo en el dicho de que sólo se aprobó en la Comisión “la actualización de las tablas de enfermedades, pero eso no quiere decir para las incapacidades”.

En entrevista, explicó que “una vez que el Seguro Social haya determinado la incapacidad que tiene el aval médico, y la certeza médico es permanente, no tendrá que hacer un procedimiento a los cinco años. ¡Jamás!”.

La legisladora también rechazó que se trate de una maniobra legislativa en donde el PRI primero avaló los cambios de tres artículos: 513, 515 y 515 bis de la Ley Federal de Trabajo –mismos que están detenidos en el Senado para su revisión y posible aprobación–, y ahora el 514 de la misma ley.

Las reformas fueron aprobadas por separado para que, en caso de que la Cámara revisora rechace los tres primeros, se tenga el segundo dictamen como opción para retirar las indemnizaciones permanentes “cuando sea conveniente para el país”.

Según Georgina Zapata, la separación fue debido a que los artículos 513, 515 y 515 bis ya estaban dictaminados y turnados para votarlos en pleno, mientras que el 514 fue propuesta del diputado Carlos Gutiérrez, de Nueva Alianza, y con una diferencia de un año de presentación.

Esta mañana, la fracción del PRI emitió un comunicado de tres párrafos en el que refrendó los dichos de Zapata y rechazó la nota publicada:

“Es falsa la nota publicada en la revista Proceso ayer, por Jesusa Cervantes; el dictamen que fue aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social es para actualizar el contenido de las tablas de enfermedades, no las incapacidades médicas.

“Condenamos esta publicación, que carece de todo rigor periodístico y es profundamente irresponsable, pues informa erróneamente a los mexicanos.

“El dictamen plantea proteger la salud y la seguridad del trabajador mexicano frente a los riesgos de trabajo actuales, permitiéndole elevar su calidad de vida y la de sus familias”.

A favor del dictamen votaron nueve diputados de PRI, PAN y PVEM y seis en contra en representación de Morena, PRD y MC.