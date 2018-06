Fox acusa a AMLO de populista, pero en 1999 declaró a Proceso ser “el más populista de los populistas”: Verificado 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No al populismo, no al engaño, no a la demagogia, no a la destrucción de aquellos que quieren terminar con nuestro país y con la empresa” dijo el expresidente Vicente Fox en un video publicado en sus redes sociales el lunes pasado.

Sin embargo, en 1999, como aspirante del PAN a la Presidencia de la República, el guanajuatense concedió una entrevista al semanario Proceso en la que afirmó: “Si el populismo es la responsabilidad social, entonces soy el más populistas de los populistas”.

Un usuario de redes pidió a Verificado 2018, iniciativa de periodismo colaborativo de la que forma parte Proceso, constatar si la imagen de una portada del semanario que circulaba en redes era auténtica.

En efecto, el periodista Elías Chávez de León, entrevistó en marzo de 1999 a Fox Quesada en Guanajuato, y Proceso publicó la entrevista en su edición 1167 del 15 de marzo de ese año. En aquella ocasión el periodista le recordó las palabras de Carlos Castillo Peraza, líder moral del PAN, quien afirmaba que “el populismo de derecha era peor que el populismo de izquierda”.

Fox respondió así:

“Si populismo quiere decir compromiso con el pueblo, responsabilidad social, garantizar oportunidades básicas, mínimas, para que cada ciudadano y cada familia tengan desarrollo personal, desarrollo humano, sí que soy populista. Soy el más populista de los populistas”.

Sin embargo, ya en el poder y hasta la fecha, el guanajuatense ha expresado reiteradamente su rechazo al populismo y en particular al que enarbola el candidato presidencial de la alianza “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador.

En el video que publicó el pasado lunes en su cuenta de Twitter, dirigido a empresarios y profesionistas y, sin mencionarlo por su nombre, contra de Andrés Manuel López Obrador, alerta de los peligros que puede tener un régimen con ese perfil.

“No al populismo, no al engaño, no a la demagogia, no a la destrucción de aquellos que quieren terminar con nuestro país y con la empresa. Tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanto desvelo, no podemos echarlo por la borda”, dijo en su video que acompañó con un mensaje en el que afirmó:

“Somos más de 20 millones de mexicanos que junto con nuestras familias vivimos y progresamos alrededor de estas instituciones generadoras de riqueza e ingresos”.

Saludos trabajadores, empleados, proveedores y asociados de empresas en México: Somos más de 20 millones de Mexicanos que junto con nuestras familias vivimos y progresamos alrededor de estas instituciones generadoras de riqueza e ingresos. ¡Actuemos por México, somos Mayoría! pic.twitter.com/WOgzJPkal5 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 4 de junio de 2018

Vicente Fox fue candidato de la coalición “Alianza por el Cambio” que integraron el PAN y PVEM y que y ganó la elección presidencial en el año 2000 con 42.52% de los votos. Sus contrincantes Francisco Labastida, del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas de la “Alianza por México” conformada por el PRD, (PT), Convergencia, Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) y el Partido Alianza Social (PAS) obtuvieron 36.11%; y 16.64%, respectivamente.

Los otros dos contendientes, Gilberto Rincón Gallardo del Partido Social Demócrata (PSD), y Manuel Camacho Solís del Partido Centro Democrático (PCD) apenas obtuvieron 1.58% y .55% respectivamente, y en último lugar quedó Porfirio Muñoz Ledo del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) quien recibió .42%.