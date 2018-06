Choque entre la CNTE y granaderos deja 10 maestros heridos, uno de ellos descalabrado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos diez profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) resultaron lesionados y uno de ellos se encuentra hospitalizado por fractura de cráneo , tras el encontronazo con granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CMDX) cuando se manifestaban en las inmediaciones de Televisa Chapultepec.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas de esta mañana, cuando los docentes arribaron al edificio de la televisora, ubicado en la colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc. Los profesores de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán pedían ser escuchados por los conductores de noticias matutitos para exponer las razones de su paro indefinido de labores y el plantón que mantienen en el área limítrofe del Palacio de Cobián.

De hecho, desde ayer denunciaron una campaña mediática en su contra, así como la ausencia de cobertura en los principales medios de comunicación ante el hostigamiento policiaco desde que arrancó su movilización en la capital.

Cuando intentaron acercarse al acceso principal de la televisora, los granaderos que rodeaban el edificio golpearon con escudos a varios de los docentes y los replegaron.

También te recomendamos Cuarta jornada de protestas de la CNTE: maestros bloquean Chapultepec y riñen con policías frente a Televisa

De acuerdo con un primer conteo del Secretario General de la Sección VII de Chiapas, Pedro Gómez Bahamaca, 10 profesores resultaron lesionados y uno más se reporta con fractura de cráneo. La mayoría de los lesionados eran oriundos de Chiapas y, según comentó el líder sindical, estudiantes normalistas.

Tras sufrir “la política del palo y garrote”, los profesores bloquearon Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta del Caballito y repudiaron el hecho.

“Nuestro único delito como Coordinadora Nacional fue acercarnos a las instalaciones de Televisa. Íbamos con la finalidad de solicitar ante los medios informativos matutinos un espacio para explicar al pueblo de México porqué estamos en paro indefinido de labores”, dijo Pedro Gómez Bahamaca.

Luego continuó: “Con el instrumento que tengo en la mano fue golpeado (un compañero), eso es lo que utilizaron, porque nosotros no llevábamos nada, porque no vamos a golpear a nadie. Nosotros no somos asesinos, no somos delincuentes, ni siquiera a los narcos le entran como le entran a nosotros”.

La Secretaría de Seguridad Pública local no reportó policías lesionados.

A casi 72 horas de instalado su plantón en la calle de Bucareli y Morelos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el secretario de Educación Pública, Otto Grandos Roldán, – personajes a quienes la CNTE hizo un llamado para atenderlos— no se han pronunciado, ni han dado respuesta al gremio a su petición de diálogo para destrabar el problema de la Reforma Educativa.

Gómez Bahamaca manifestó: “A este cuarto día de manifestación nosotros entendimos que van caminando en una política de golpes más fuertes hacia la CNTE. Hoy entendemos que la política de Peña Nieto es esa, no abrir las puertas y empezar a golpearnos”.

Ante ello, los líderes de las secciones XXII de Oaxaca, Eloy López Hernández; XVII de Michoacán, Víctor Zavala; XIV de Guerrero, Arcángel Ramírez, y VII de Chiapas, convocaron a una reunión extraordinaria e hicieron un llamado a los profesores de la coordinadora a reforzar las filas del movimiento en la capital y las movilizaciones en los estados.

“Nosotros les decimos que si esa es la repuesta definitiva no nos queda otro camino que seguir reforzando las filas de nuestro movimiento magisterial en todo el país. Hacemos un llamado para que en la capital se concentren todos los esfuerzos del país. Se envíen más compañeros a esta ciudad capital”, señaló el líder gremial de la Sección VII.

Además, insistieron en su llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones nacionales pro derechos humanos a que apoyen su derecho a ser escuchados, así como se pronuncien por las agresiones policiacas que sufrieron.

“Estamos en un estado de indefensión, si los vecinos de la ciudad no responden, ni los organismos, van a dejarnos en estas estas condiciones”.