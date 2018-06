AMLO encomienda a David Cervantes su plan para la reconstrucción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exasambleista David Cervantes Peredo, se haría cargo del plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos del año pasado, en caso de que el candidato de la alianza “Juntos haremos historia” Andrés Manuel López Obrador, gane la elección presidencial.

Así lo anunció el propio López Obrador en un acto de campaña realizado el domingo en Tonalá, Chiapas, en el que precisó que Cervantes estaría “a cargo del programa federal de vivienda para todos los pueblos de México. Él va a estar a cargo del plan de reconstrucción”.

El tabasqueño afirmó que el también extitular del Instituto de Vivienda en 2001, lleva años luchando por las causas del país y que así seguirá durante toda su vida pública, la cual, remarcó, “ha sido una línea recta”.

Si fuese corrupto, agregó, seguramente sus adversarios ya lo hubiesen hecho pedazos, pero “no han podido, ni podrán”, sostuvo.

Durante el acto proselitista en Chiapas, López Obrador también propuso analizar una reducción el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera sur.

“Voy analizar, no quiero adelantarme, no quiero mentir, no quiero ofrecer lo que no voy a cumplir, pero voy analizar la reducción del IVA de nuevo a como estaba anteriormente”, comentó.