Anaya rompió con el PRIAN y por eso lo atacan: Javier Corral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras asegurar que Ricardo Anaya se desmarcó ya del PRIAN, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expresó que la frase “Anaya tiene las manos hinchadas por aplaudir a Peña”, utilizada hace tres años contra su correligionario y retomada por Andrés Manuel López Obrador en el tercer debate de ayer, son impulsos reactivos que deben analizarse en su contexto.

“Ese debate (entre Corral y Anaya) se ha usado indistintamente, es un debate que aconteció hace tres años, un debate muy duro por la presidencia del partido, porque en el PAN se puede debatir de esa manera. Ese es un ejercicio que López Obrador jamás podrá presumir en su partido, porque ahí el primero que le brinque lo corren a patadas. Ahí solamente su voz es la primera y la última, ahí no hay discusión alguna. En el PRI ya sabemos que tampoco”, subrayó el mandatario chihuahuense.

Añadió: “Lo más importante es que (Anaya) rompió con el PRIAN, Anaya abandonó y se liberó de esa saga que durante mucho tiempo se manejó entre el PRI y el PAN. Y lo digo abiertamente, porque yo fui abiertamente un crítico del PRIAN. Un poco yo empecé a hablar dentro del PAN de lo que era el PRIAN, con muchos costos. Por eso atacan a Anaya, por eso la campaña de desprestigio contra él, toda esa embustera operación de lo del lavado de dinero, porque Anaya no sólo terminó la era del PRIAN, sino por algo más que es muy importante recuperar: aquí en Chihuahua es donde Anaya se echó pa’ delante cuando se desmarcó del fiscal carnal y cuando habló de una fiscalía autónoma, y entonces tocó centralmente la estrategia de impunidad del presidente (Enrique) Peña Nieto”.

De acuerdo con Corral, Peña ha construido una estrategia de impunidad transexenal, “donde el fiscal carnal para él era todo, era su protección, su escudo, y Anaya tocó centralmente ese plan”.

A partir de ese momento, abundó, Peña no ha dejado a Anaya, de hecho –dijo– el panista es hoy más adversario que López Obrador, porque éste ha ofrecido impunidad abiertamente. “Ha dicho que no va a llevar a los tribunales a Peña Nieto, que amor y paz, que la reconciliación de aquí en adelante. Yo soy contrario a esa idea, por eso apoyo a Anaya, porque el borrón y cuenta nueva no arregla el problema, lo reproduce. Anaya rompió con el régimen y a nosotros nos lo acreditó aquí en Chihuahua. El que criticó la mafia en el poder terminó aliándose a la misma”.

El exdiputado y exsenador aseguró que el proceso electoral va a terminar muy cerrado porque hay un antisistema. “Es un sentimiento brutal hacia el PRI y hacia el presidente y hay una gran mayoría que no está de acuerdo con López Obrador”.

Y remató: “En la última semana el segundo lugar va a concentrar el sentimiento antiAMLO, por eso el régimen está tan desesperado para tratar de colocar a (José Antonio) Meade (…) Es muy probable que ese segundo lugar tome la delantera en las elecciones”.