Cordero insiste en que la PGR llame a Anaya a declarar por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Senado, Ernesto Cordero, insistió en que el candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, “está imputado en actos delictivos de lavado de dinero, lo cual debe investigar la PGR” y expresó que no le preocupa si es expulsado del PAN. “Lo importante es que lo llamen a declarar”, afirmó.

“Si yo milito en el PAN o no milito, si milito en el Club de Leones o no, en el Rebel (la porra de los Pumas de la UNAM), donde ustedes quieran, eso no es lo relevante, sino que Ricardo Anaya está imputado en actos delictivos y se tiene que investigar, que lo llamen a declarar”, insistió el exaspirante presidencial panista durante el gobierno de Felipe Calderón y actual presidente de la Mesa Directiva del Senado.

-¿Cuál es la certeza de que la PGR vaya a proceder en contra de Ricardo Anaya? -se le preguntó en la ceremonia inaugural de la Primera Edición del Goblan SenMex.

-Ni siquiera estoy pidiendo que procedan en contra de Ricardo Anaya. Yo estoy pidiendo que lo llamen a declarar. Él ha sido señalado con nombre y apellido en diversas etapas de la investigación formal, frente al juez, frente al Ministerio Público ha salido su nombre en repetidas ocasiones. Lo que estoy pidiendo es que lo llamen a declarar para tomarle testimonio y para seguir con la investigación como debe hacerse.

Al ser cuestionado si él actuaba como “personero del PRI”, Cordero afirmó que “el que hace el trabajo sucio es Ricardo Anaya, al estar involucrado en actos delictivos”.

El panista admitió que defenderá sus derechos de militante y que los estatutos de este partido “en ninguna parte me obligan a ser tapadera de delincuentes. Yo estoy en mi derecho de ir, presentar la denuncia como cualquier ciudadano y al tiempo. El tiempo me va a dar la razón”.

-Pero los Estatutos del PAN dicen que votar por otro candidato es tener ya un pie fuera del partido, lo increpó otro reportero.

-Y los Estatutos del Partido Acción Nacional también dicen que, en la vida pública, el militante del PAN tiene que actuar de manera honesta. Y, en este caso, Ricardo Anaya no actuó de manera honesta. Entonces, más bien a quien tendrían que expulsar del partido es a Ricardo Anaya y no a un militante.