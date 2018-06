Anaya “se chingó a todo el mundo para llegar” a la candidatura: Castañeda al NYT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Castañeda Gutman, coordinador de campaña del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, reconoció en entrevista con The New York Times que el panista “se chingó a todo el mundo para llegar ahí” y abundó: “mucha gente trata de chingarse a muchas personas y no llegan ahí”.

“En México, tienes que estar implacable sin que nadie se entere (…) Él neutralizó a gente de manera espectacular, hay evidentemente un costo a esto”, abundó el excanciller, en un retrato escrito del candidato panista que elaboró el periodista Kirk Semple, con base en una serie de entrevistas con panistas y politólogos mexicanos.

El texto detalla cómo Anaya Cortés propulsó su carrera política con una mezcla de “destreza” y de “impiedad” hacia sus rivales –que “aturdió incluso a los políticos más experimentados de México”–, pero subraya que el candidato quizá consiguió sus propósitos “a un precio demasiado elevado, alienándose a demasiada gente, tanto dentro como fuera de su partido”.

Para el rotativo neoyorquino, el senador panista, Jorge Luis Lavalle, deploró en entrevista que la filosofía de Anaya –“o estás conmigo o eres mi enemigo”– provocó “daños terribles en el PAN”.

El reportaje resalta la “excelente preparación y gestión maestra de los temas”, la “disciplina” del candidato y su astucia para fundar el Frente por México. No obstante, recuerda que su campaña fue marcada por “alegatos de corrupción”, por sus dificultades en “conectar con los votantes a nivel personal y emocional” y por ser abanderado del PAN, “uno de los principales partidos de México a los que se responsabilizan por las enfermedades de la nación”.

Sigue: “(El equipo de) campaña de Anaya le apuesta ahora a los votantes indecisos y a los votantes que están todavía inseguros y pueden cambiar de lealtad de último momento. Pero parece que pocos, fuera del círculo cercano de Anaya, creen que una victoria sea posible”.