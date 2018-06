Reportan amenazas contra candidatos de la oposición en el Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).- Dos cabezas de cerdo dentro de costales fueron tiradas a las afueras de la casa de la candidata de la coalición Por el Estado de México al Frente a la presidencia municipal de Otzolotepec, Maythe Sánchez Martínez, acompañados por cartulinas con mensajes intimidatorios para obligar su retiro de la contienda.

Los sacos fueron dispuestos a los lados de la puerta principal del domicilio de la panista, ubicado sobre la avenida Del Canal, con cartulinas en las que se amenazaba: “Ho te bajas, ho no sabes lo que te espera” –sic–, y “Maythe, vamos por ti y tu familia, no lo olvides”.

Los hechos ocurrieron previo al debate entre candidatos a la alcaldía.

El ejercicio –en el que la candidata había confirmado su participación– estaba programado para las 18:00 horas de hoy; finalmente se canceló porque sólo llegaron dos aspirantes y, al final, uno de ellos declinó.

Hasta este momento, el PAN no ha emitido pronunciamiento sobre el tema. Militantes cercanos a la dirigencia aseguraron que la abanderada no había denunciado amenazas, ni solicitado protección; no obstante, el viernes 8 la candidata expuso en redes sociales la puesta en marcha de una campaña de difamación en su contra.

El año pasado, en la víspera de la elección de gobernador, cabezas de cerdo, coronas fúnebres, vehículos incendiados, llamadas amenazantes y volantes falsos a nombre del propio IEEM para alertar sobre presuntas balaceras, fueron empleados para infundir miedo.

También esta mañana el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Tenancingo, Gabriel Gallegos García, anunció que se había iniciado la carpeta TGO/IXT/TGO/089/120336/18/06 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el delito de amenazas, después de que vía telefónica le fuera exigido abandonar la contienda.

El abanderado expuso que el martes 12, cuando se dirigía a un mitin en la comunidad de Santa Ana Ixtlahuatzingo, recibió la llamada de una persona que se identificó como integrante de una célula delictiva con origen en Michoacán con el propósito de obligarlo a “bajarse” de la candidatura.

De no hacerlo, amenazaron con atentar contra su vida y/o “levantar” a los integrantes de su familia. Como prueba, entregó a la Fiscalía un video grabado por sus asesores mientras atendía la llamada.

Adicionalmente, aseguró que en la demarcación han aparecido lonas con las leyendas: “Andrés Manuel Sí, Gabriel No”, y en internet se difunden páginas falsas de Morena con mensajes ofensivos en su contra y la de su familia.

El candidato de Morena-PT-PES también acudió al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para solicitar su intervención; y desde hace una semana cuenta con protección de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

En tanto, Ricardo Moreno, representante de Morena ante el IEEM, indicó que a la fecha su partido ha entablado 12 denuncias por violencia en contra de sus militantes en Chicoloapan, Ixtapaluca, Toluca, Tenancingo, Ixtlahuaca, Chimalhuacán, San Felipe del Progreso y Zinacantepec; en los últimos tres casos, se ha utilizado arma de fuego.

Hace unos días, Pedro Zamudio, presidente del IEEM, confirmó que cinco candidatos a alcaldes habían solicitado seguridad en lo que va del proceso electoral, mientras Alejandro Gómez, titular de la FGJEM, informó sobre siete solicitudes más de otros cinco candidatos, un dirigente partidista y un militante, por amenazas o intento de homicidio.

En lo que va de la contienda local, tres candidatos han sido asesinados: el priista Francisco Rojas San Román, el panista Sebastián Alejandro Espejel Gómez, y Addiel Zermann Miguel, del PSD.