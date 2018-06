Meade resultó un candidato de acero… pero de a cero votos, se mofa Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En plena disputa por el segundo lugar en la contienda presidencial, el panista Ricardo Anaya se pitorreó de su contendiente priista José Antonio Meade quien, dijo, resultó “un candidato de acero, pero de a cero votos”.

“Están desesperados los del PRI, porque su candidato resultó un candidato de acero… pero de a cero votos, nada más no levanta”, exclamó Anaya en un mitin en Chalco, Estado de México, donde aseguró que él va en segundo lugar, detrás de Andrés Manuel López Obrador.

“Van en un lejano tercer lugar, ya no tienen ninguna posibilidad de ganar y ya empezaron con las trampas. Me dicen que andan amenazando con quitarnos programas sociales, que andan amenazando con quitarle Prospera a quienes no voten por el PRI. Díganme ustedes: ¿los están amenazando los del PRI?”, preguntó a los asistentes a un mitin nocturno.

–¡Sí!

–¿Y les van a creer a los del PRI?

–¡No!

La burla de Anaya sobre Meade se produce cuando faltan nueve días para el fin de las campañas y a 13 de la elección, en medio de acusaciones cruzadas y de filtracion de encuestas que, según el equipo del priista, ya va en segundo lugar, mientras que Anaya asegura que sólo él puede ganarle a López Obrador.

Anaya visitó hoy, por vez primera, la populosa delegación Iztapalapa, estratégica para la elección de la capital y del país, pero lo hizo sólo en un acto con indígenas celebrado en el museo “Fuego Nuevo”, donde se comprometió a que en su hipotético gobierno los pueblos indígenas volverán a ser los primeros.

En esta visita a Iztapalapa se repartieron profusamente tarjetas que, junto con una hoja tamaño carta firmada por Anaya, se prometía que todos los mexicanos recibirán mil 500 pesos mensuales por el sólo hecho de ser mexicanos, que es su oferta denominada “Ingreso básico universal”.

Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, promete también dar 2 mil 500 pesos a todas las jefas de familia de la capital del país, una promesa que Anaya ha aplaudido.

En el mitin con indígenas, Anaya prometió que hará una inversión de 5 mil millones de pesos para construir un acuaférico en Iztapalapa y resolver el problema del agua.