No se impondrá nada en materia legislativa, ofrece AMLO a partidos “conservadores”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de la fuerza mayoritaria que tiene su partido Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, “no se impondrá nada” en materia legislativa, sino se buscará convencer.

En conferencia de prensa en su casa de transición, y ante cuestionamientos de los reporteros, López Obrador lanzó un mensaje a las otras fuerzas políticas, partidos a los que llamó “conservadores”, para que tengan confianza respecto a que en materia legislativa no existirán imposiciones.

“Lo que les digo a los adversarios, a los conservadores, que tengan confianza, que nosotros tenemos principios, ideales. No somos iguales en ese sentido, porque tenemos una moral. No se va a imponer nada, no es vencer, sino convencer. Vamos a argumentar por qué se van a aprobar nuestras iniciativas”.

Igual manifestó su creencia en que diputados y senadores de los otros partidos, incluidos PAN y PRI, “van a votar por nuestras propuestas, porque van a ser en beneficio del pueblo.

“Ya no habrá leyes como antes, para el beneficio de minorías, ya no habrá leyes que afecten al pueblo. Imagínense qué legisladores del PRI y del PAN van rechazar la propuesta de que se bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos.

“¿Ustedes creen que van a votar en contra de esa propuesta? ¡Claro que no! Sería sorprendente. Ustedes creen que diputados del PRI-PAN van a votar para que no se venda el avión presidencial, o van a votar a favor para que se mantengan las pensiones a los expresidentes, o en contra de que se aumente la pensión a los adultos mayores o de las pensiones a discapacitados”, refirió el futuro presidente.

No obstante, el tabasqueño resaltó que en su gobierno no se aspira a un pensamiento único, “al totalitarismo, pero sabemos que vamos a tener el acuerdo de los ciudadanos y de los legisladores”, refirió.

Como en conferencias pasadas, López Obrador además insistió en que habrá respeto en la división de poderes.

“Va en serio el respeto a la autonomía de los poderes. No voy a ser el poder de los poderes, el Ejecutivo no va a concentrar el poder que corresponde a otras instancias de gobierno. Seré respetuoso del Poder Legislativo y Judicial”, ofreció.

“Ni palomas ni halcones”

De manera particular se refirió al Poder Judicial, del que dijo no “habrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes que van a molestar a jueces, magistrados y ministros para darles instrucciones, amenazarlos, para que las resoluciones se den de acuerdo al Poder Ejecutivo”.

“Va a haber un auténtico estado de derecho, ya no va a haber un estado de chueco”, finalizó.