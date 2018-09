Morena presenta iniciativa para eliminar fuero; el PAN busca acabar con impuesto a gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La LXIV Legislatura federal arrancó con las iniciativas para eliminar el fuero constitucional, incluido el presidente de la República, y desaparecer el impuesto a las gasolinas.

La primera propuesta fue presentada por el diputado de Morena, Pablo Gómez, y la segunda por la panista Guadalupe García Galván. Ambas fueron enviadas a comisiones para su análisis, discusión y aprobación.

“En este momento ese privilegio (el fuero) es considerado por una mayoría nacional, sin duda alguna, como un privilegio indebido, algo innecesario, por lo que es urgente ubicar a los titulares de los poderes públicos en situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos y ciudadanas”, señaló Pablo Gómez desde tribuna.

Recordó que esta es la tercera iniciativa que se presenta al respecto, pero han sido “los presidentes de la República” quienes se han opuesto. “Hablo de (el panista Felipe) Calderón y hablo de (el priista Enrique) Peña, para hablar con sinceridad”.

La propuesta contempla que el presidente de la República sea sometido a un proceso penal si es acusado de cometer un delito. Y los ministros de la Corte, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), gobernadores y legisladores, “que vayan a los juzgados a defenderse”.

Si la sentencia es condenatoria, se comunicará a la Cámara de Diputados, se dará por suprimida la inmunidad y por terminado el ejercicio del cargo.

De acuerdo con Pablo Gómez, la propuesta de desaparición del fuero es resultado de las elecciones pasadas.

Puntualizó: “Para aquellos que preguntan a veces para qué sirven las elecciones, para cambiar muchas cosas, algunas grandes, otras pequeñas. Ésta no sé de que tamaño es, pero la elección servirá para eliminar el fuero del que han gozado los titulares de los poderes públicos”.

Otro tema recurrente durante el proceso electoral fue bajar los precios de las gasolinas. Antes de que Morena pudiera hacer una propuesta al respecto, el PAN le tomó la delantera, y a través de la diputada Guadalupe García Galván presentó una iniciativa para eliminar el llamado Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) a los combustibles, que tuvo como consecuencia el aumento gradual a las gasolinas.

“Acción Nacional presenta una vez más el tema de la reducción del IEPS en las gasolinas con el objetivo de que en el próximo paquete económico sea revisado por la comisión correspondiente y podamos revertir en el corto y mediano plazo los efectos negativos que en la economía son evidentes y se reflejan en el incremento, en la inflación y en la disminución del salario real de los trabajadores mexicanos”, dijo García.

Luego, la panista retó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que cumpla su palabra y promesas de campaña, y lo mismo hizo con la fracción de Morena. Y es que, efectivamente, parte central de las campañas morenistas se centró en la disminución de los precios de las gasolinas.

“Esperamos coherencia y altura de miras en la nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, así como en el grupo parlamentario que representa sus intereses en el Congreso de la Unión. Esa voluntad política es indispensable para revertir los efectos tóxicos de los gasolinazos impuestos por el presidente Peña Nieto. Por el bien de México estamos ciertos de que habrá consensos y podemos aprobar esta iniciativa. De no hacerlo así, sólo denotaría la incongruencia y señales equivocadas del nuevo gobierno”, insistió la panista.

Sobre la iniciativa para eliminar el fuero, se propone reformar y adicionar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política.

“De lo que se trata es de eliminar el llamado fuero, que consiste en la inmunidad procesal penal. Esta inmunidad procesal penal es considerada históricamente en nuestro país como un privilegio del que se dotó a los titulares de los poderes públicos. La inmunidad es, en cambio, un mecanismo para garantizar el funcionamiento de dichos poderes”, explicó Gómez.

Durante la presentación de la iniciativa, Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, pidió que no se remita a comisiones, ya que el Senado de la República –puntualizó– cuenta con una minuta para retirar el fuero a los diputados y otra a diputados y presidente de la República. En cambio, propuso que Pablo Gómez se sume al exhorto que presentarán al Senado para que se dictamine.

“Nos parece un tema de fundamental trascendencia y por eso mismo, para ahorrar tiempo, no iniciar un proceso legislativo en esta Cámara, cuando éste ya se dio a finales del periodo ordinario anterior, y es importante que esta minuta continúe en su discusión en el Senado de la República”, recalcó.

En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, aclaró que Pablo Gómez está en su derecho de presentar la iniciativa, y en cuanto a que se sume el exhorto, subrayó: “El exhorto, es un exhorto nada más, se lo puede llevar el viento”.

En su oportunidad, Gerardo Fernández Noroña, también de Morena, pidió que no se elimine el fuero constitucional para el presidente de la República, pues puede ser objeto de procedimientos injustos que puedan hacer que se retire del cargo, y enumeró varios países de Sudamérica donde la oposición recurrió a denuncias penales contra jefes de Estado para destituirlos, gracias a que no contaban con fuero.

“Por todas estas razones me parece temerario e irresponsable el retiro del fuero al presidente de la República, ya que a nosotros no se nos podrá retirar, pues no se nos puede aplicar una ley de manera retroactiva y ya tomamos protesta con fuero constitucional. Por estas razones le solicito al diputado Pablo Gómez que retire su iniciativa”, expuso.

Pablo Gómez le respondió desde su curul: “Lo que dice el diputado Noroña, él lo sabe muy bien, es algo absolutamente y totalmente improcedente. Pero no me importa la procedencia, sino que me importa que se quiera precipitar una discusión antes de tiempo. Lo que podemos hacer es empezar a discutirlo al margen de comisiones”.

Y remató: “Ningún poderoso debe tener privilegios por encima de la sociedad, ninguno. Ese es el punto republicano. Lo defenderemos porque tenemos razón histórica. ¡Abajo los fueros!”.