Antes de irse, exdiputados saquean el Congreso de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La anterior Legislatura local se llevó todo lo que pudo antes de abandonar el Congreso, el pasado 31 de agosto, y será hasta el próximo miércoles 12 cuando se realice la entrega formal de toda la documentación.

El saqueo evidenciado por diversos actores fue confirmado este jueves por los nuevos diputados: sus antecesores dejaron vacías las cuentas, se repartieron 46 millones de pesos y hasta el parque vehicular vendieron.

El exalcalde de Jojutla, Alfonso de Jesús Martínez Sotelo, diputado local por el Partido Encuentro Social y presidente de la Mesa Directiva, sostuvo que no sabe con exactitud cuál es la deuda que heredó la anterior Legislatura, pero lo que sí ha observado –dijo– es que en los últimos días los 30 diputados locales se repartieron 46 millones de pesos.

“Me encontré, de acuerdo con los estados de cuenta, que en el último mes de agosto se hizo una transferencia para el Poder Legislativo por un monto de 46 millones 345 mil 647 pesos, mismos que en su mayoría fueron dispuestos en los últimos días del mes de agosto”, precisó. Ese dinero ya no aparece en las cuentas.

Al hacer un rastreo se encontró que fue distribuido a través de 30 cheques, y la cifra coincide con el número de diputados locales que tenía la anterior Legislatura. En las cuentas sólo dejaron dos mil pesos en efectivo, abundó Martínez Sotelo.

“Dentro de la revisión que llevamos a cabo, se registró la expedición el día 30 de agosto de varios cheques que fueron cobrados precisa y casualmente ese mismo día, por montos que van de entre 500, 200 y 170 mil pesos. Hice la cuenta y estos chequen eran cerca de 30 los que habían sido expedidos de esa forma”, sostuvo.

El diputado adelantó que en cuanto tenga la documentación probatoria y las evidencias suficientes, notificará a las autoridades correspondientes para que se investigue y se apliquen las sanciones respectivas.

“Hoy a nosotros nos toca ser responsables y no especular, nos toca revisar, y en su momento hacemos el compromiso público con Morelos, que vamos a fincar la responsabilidad que sea necesaria”, recalcó.

En relación con el parque vehicular con el que contaba el Congreso local, señaló que “desapareció” el último día de la Legislatura pasada.

“No contamos con vehículos, pero sí me encontré un contrato donde se hicieron ventas, aparentemente abusivas, y esto no lo digo yo, no se necesita ser experto para saber que un vehículo 2013 marca Volkswagen tipo Jetta, pues se haya vendido en la cantidad de 50 mil pesos a un legislador”.

Hasta el momento los diputados de la anterior Legislatura no han realizado la entrega-recepción.

Este jueves se llevó a cabo una reunión entre los actuales diputados y la anterior presidenta de la Mesa Directiva, la exalcadesa de Jojutla Hortencia Figueroa Peralta, y agendaron para el próximo miércoles 12 la entrega de la documentación.

Al salir de la reunión, Figueroa Peralta confirmó que a la LIV Legislatura le dejaron sólo 50 millones de pesos para ejercer, de septiembre a diciembre, con adeudos de un mes de aguinaldo a sindicalizados y a jubilados.

Los adeudos pendientes del Congreso local, sin contar el tema del aguinaldo, suman 65 millones de pesos.

En todo caso, se realiza ya una investigación para reunir la evidencia del destino “irregular” de los recursos y del parque vehicular, para proceder contra los exlegisladores, quienes “son los responsables directos de esta situación”, dijo Martínez Sotelo.