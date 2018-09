Líder del PMR denuncia a los Murat y a Vera Salinas por delincuencia organizada y violencia política

OAXACA, Oax. (apro).- La dirigente del Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR), Guadalupe Díaz Pantoja, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobernador Alejandro Murat; al padre de éste, José Murat Casab, y al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, por los delitos de delincuencia organizada, abuso de autoridad y violencia política.

También acusó a la Fiscalía General de Oaxaca de “negación, omisión o complicidad”, porque desde el 13 de septiembre de 2017 presentó la demanda respectiva ante esa instancia, pero la canalizó después de un año a la delegación de la PGR, adonde acudió ayer para ampliar su acusación.

“La seguridad de nosotros está en manos de un delincuente como José Manuel Vera Salinas, vinculado con los desaparecidos de 2006, la casa de espionaje descubierta en Cancún, la llegada de la delincuencia organizada a Oaxaca, y con los millonarios contratos y negocios que realiza como operador político de José Murat”, señaló la denunciante.

Desde las instalaciones de la PGR, y en videos que circularon en las redes sociales, la fundadora del Partido de las Mujeres dijo: “Siento mi vida vulnerada, tiene dos años que llevo luchando contra la violencia política ejercida por José Manuel Vera Salinas y el papá del gobernador. El gobernador no ha hecho nada, no veo que las cosas cambien, al contrario”.

Al preguntarle si teme por su vida, Díaz Pantoja respondió que hace tiempo dejó de temer por su vida, “pero sí temo por la seguridad de mi familia, de mi esposo, de mi hija, de mis padres”.

Sin embargo, decidió no callar, porque a través de una serie de videos han subido amenazas con descabezados y otras ejecuciones, así como acusaciones para justificar cualquier atentado en su contra.

“El que yo tenga un tío (Pedro Díaz Parada) procesado por delitos contra la salud es lo que hace para ellos más fácil decir: si la mataron es porque se dedica a eso (pero) aquí estoy, soy una mujer que tiene vida pública, no tengo temas ilícitos y acudo hoy aquí con la esperanza de que sí hagan algo”.

Díaz Pantoja recordó que, desde hace más de un año, el 13 de septiembre de 2017, “presenté mi denuncia en la fiscalía por violencia política en contra de Vera Salinas; hace cinco meses otra contra el mismo personaje y líder sindical de la CTM, Marcos Sánchez, y hace unos días en contra del mismo personaje por delincuencia organizada”.

La denunciante resaltó que antes de que Vera llegara a Oaxaca, “aquí no había delincuencia organizada, aquí no había nada; Vera llega e implanta a todos los cárteles en Oaxaca, y desde entonces los oaxaqueños sabemos que hay cárteles que se pelean la plaza, matan a nuestra gente, nos amenazan; las cosas están así y el responsable es él”.

Al ampliar su declaración, sostuvo que incluyó “al gobernador Alejandro Murat; a su papa José Murat y a Vera Salinas por delincuencia organizada, porque estoy amenazada por grupos de delincuencia. Ya decapitaron y ahorcaron a dos taxistas. El primer decapitado era un hombre cristiano que no se metía en problemas y he dado mucha información a la fiscalía, y eso nos habla de un encubrimiento y complicidad”.

De igual manera, consideró que el trasfondo “son los contratos y negocios con los que buscan amedrentar, pero Vera Salinas no tiene por qué estar decidiendo sobre contratos ni el señor José Murat. El secretario general de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), Pedro Haces Barba, es compadre de José Murat y por eso están haciendo con los líderes sindicales lo que están haciendo”.

Respecto del Sindicato Libertad, admitió: “Yo ayude a formar el sindicato y me duele lo que está pasando. Nació para algo distinto, para que no estuviera bajo el yugo de la CTM. Me tocó vivir de cerca las represalias y por eso nace el Sindicato Libertad. Ayudé a formarlo, y cuando empiezo a hacer el partido de las mujeres me alejo”.

Antes, agregó, “Vera y los líderes eran socios y ahora se pelearon y se les salió de las manos y ahora sí son delincuentes (…) ahora utiliza la violencia, matando gente a nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación”.