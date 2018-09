Morena busca fincar responsabilidades a Martha Erika por irregularidades en elección de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Al asegurar que, en el segundo día del conteo voto por voto realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se han detectado más irregularidades, el dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, adelantó que su partido buscará fincar responsabilidades de éstas a la candidata a gobernadora del Frente Por Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.

En entrevista, dijo que, para Morena, más que el resultado del conteo de votos, lo que arrojará este proceso es demostrar que se perdió el principio de certeza de la elección, así como la cadena de custodia de la paquetería electoral, lo que abonaría a la anulación de los comicios.

“Nosotros no tenemos duda en que el resolutivo del Tribunal va a ser en el sentido de que esta elección no sirve, o sea, es a todas luces obvio que no cumple con todas las condiciones para ser una elección limpia y confiable”, expresó el dirigente.

Biestro indicó que la determinación del TEPJF ha servido para poner en evidencia toda la serie de irregularidades que se cometieron desde el resguardo de las urnas, hasta la violación y manipulación de los paquetes electorales y las inconsistencias en los cómputos.

“Este conteo no va a servir para declarar ganador a ninguno de los candidatos, lo que va a demostrar es todo el cúmulo de irregularidades que hay en los paquetes electorales como parte del fraude que se cometió en Puebla”, expresó.

El líder morenista dijo que, además de la anulación de la elección, su partido pedirá que se finquen responsabilidades a los actores de las irregularidades comprobadas, de los que Martha Erika Alonso sería una de ellos. Con ello, agregó, de repetirse los comicios ella estaría imposibilitada de contender otra vez.

“Nosotros encontramos responsabilidad de su parte (de Alonso Hidalgo) en que esta elección no sea limpia. Vamos a esperar cómo se desarrolla todo, pero obviamente que Martha Erika es de las principales que participaron en este fraude electoral y nosotros buscaríamos que, como sanción, como lo prevé la ley, no repitiera como candidata”, sostuvo Biestro.

El representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado (IEEP), Pablo Cortés, dijo que se han confirmado otras irregularidades en el recuento como la participación de más de 100% de votantes en algunas casillas, la ausencia de la bolsa que tendría que contener las boletas no utilizadas, faltantes de boletas, entre otros.

Agregó que ha sido una constante encontrar paquetes que están abiertos, sin los sellos de seguridad o sin la papelería, como el acta de escrutinio con firmas de representantes o el listado nominal, entre otros.

Cortés explicó que hay casos en que la sumatoria de los supuestos votos emitidos es mayor a 760, lo que significaría que en esa casilla habrían votado más de la cantidad de ciudadanos registrados en el listado nominal.

En las redes sociales, otros morenistas han denunciado lo que han encontrado en los conteos: boletas “piratas”, urnas en donde sobran boletas y otras donde faltan entre 250 y 300.

El representante de Morena indicó que todas las anomalías detectadas se han notificado a los magistrados responsables de cada mesa de conteo para que quede asentado en las conclusiones que se obtendrán de este proceso.

No es de sorprender, agregó, todas las inconsistencias y manipuleos que han encontrado, luego de que los paquetes fueron conservados durante casi dos meses en una bodega donde que entraba y salía todos los días personal del instituto electoral.

Además, recordó que los propios funcionarios del IEEP reconocieron que entraron a abrir paquetes y manipular documentación, sin contar, como era debido, con la presencia de representantes de los partidos. Y añadió que el recuento servirá para confirmar “la manipulación y porquería que hicieron”.

Sin embargo, el PAN aseguró que el conteo permitirá confirmar la ventaja de Martha Erika Alonso con un margen de 4% de los votos, lo visto en los primeros días del conteo.

“Martha Erika Alonso conservó la tendencia ganadora de 4 puntos sobre Barbosa, durante el primer día del conteo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, afirmó Max Cortázar, vocero de la candidata.

“El recuento dejará las cosas muy claras y dará certeza absoluta sobre el triunfo de Martha Erika Alonso”, sostuvo.

El comunicador aseguró que Barbosa “sólo busca pretextos” para no aceptar los resultados. Y destacó que hasta ahora los números han sido consistentes respecto a la ventaja de Alonso, tanto en las encuestas dadas a conocer a lo largo del proceso electoral, como los resultados del conteo rápido, PREP y cómputo final.

También rechazó la veracidad de todas las irregularidades denunciadas por Morena.