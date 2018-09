Graco “es una rata; nosotros le vamos a hacer justicia a la gente”: Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor. (apro).- “El gobernador (Graco Ramírez) es una rata, igual que todos sus secretarios. Nosotros le vamos a hacer justicia a la gente. Me comprometí y aunque es un reto grande, la vamos a hacer”, declaró Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de dejar la alcaldía de Cuernavaca, listo, dijo, para asumir la gubernatura de Morelos el próximo lunes.

El reto no es sencillo, pues recibirá un estado con una deuda por casi siete mil millones de pesos a bancos e instituciones y otros cinco mil a proveedores, además de enfrentar el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que hoy cumple una semana en huelga; además de un plantón de damnificados y muchas quejas a lo largo del estado.

El gobernador electo de Morelos habló de lo que viene, sabe que le dejan muchos conflictos sociales. Para detener todos los rumores que existen, aseguró que dará a conocer a los integrantes de su gabinete hasta el próximo lunes, a la vieja usanza, hasta el último minuto, cuando tome posesión de la gubernatura.

Aunque lamentó que existen decenas de conflictos sociales en todos los rubros y que Graco Ramírez le deja un estado convulsionado, aseguró que “su equipo”, del cual sólo se conoce con certeza a seis integrantes, ya trabaja en la búsqueda de soluciones y respuestas. Dijo que no se amilana y que está listo para enfrentar el reto de la gubernatura de Morelos.

“Sé que tengo un reto muy importante y no vamos a defraudar a la ciudadanía”, dijo.

En un mensaje a la ciudadanía, Blanco Bravo aseguró que el gobierno saliente dejará la administración estatal en condiciones lamentables con muchas alertas en distintas áreas, particularmente en materia presupuestal, una parte muy comprometida con las deudas y rescates pendientes:

“No tengo una varita mágica. Porque ustedes saben, la deuda que va a heredar el actual gobernador es un paquetote que vamos a enfrentar. Pero como les dije en la campaña, vamos a trabajar fuertemente para atender las necesidades de la gente como empleos, buenos hospitales, en fin, hay mucho trabajo que hacer”, afirmó Blanco.

También habló de la huelga en la UAEM. Denunció que el gobierno actual no ha gestionado los recursos para darle seguimiento a la famosa “beca salario”, la que establece una renta mensual para los estudiantes desde tercer grado de secundaria hasta concluir la licenciatura.

“Esa es una broncota. Yo sí le pido a la gente que sepa de todo lo que se nos viene encima. El programa de la beca salario se pagaba con recursos federales y por eso estamos gestionando para que no nos la quieten. No se les olvide que el propio gobernador (Graco Ramírez) y (su hijastro, Rodrigo) Gayosso (excandidato al gobierno de Morelos por el PRD) habían dicho que ellos sacaron la beca salario”, acotó.

Otro gran problema que deberá enfrentar la próxima administración estatal es la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Al respecto, Blanco aseguró que hubo recursos que habían sido destinados a apoyar a la gente y que, sin embargo, “fueron desviados y sólo hay que ver cómo siguen viviendo en carpas”.

El próximo gobernador se dijo listo para la ceremonia del próximo lunes. Adelantó que probablemente no asista el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a quien se invitó, pero que como está en su gira nacional de agradecimiento es posible que no esté presente. “Si no puede venir, no vayan a especular”, bromeó ante los medios de comunicación.