El Poder del Consumidor celebra que el nuevo acuerdo comercial exija etiquetado frontal en alimentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud celebraron que en el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se removiera el anexo que prohibía la posibilidad de que los países firmantes establecieran etiquetados de advertencia en los alimentos y bebidas no saludables como parte de sus políticas para combatir la epidemia de obesidad.

En un comunicado difundido este lunes, El Poder del Consumidor dio a conocer que América del Norte es una de las regiones con mayor incidencia de sobrepeso y obesidad en el mundo, y los etiquetados frontales de advertencia se están posicionando como una de las mejores medidas para inducir elecciones más saludables entre los consumidores para bajar el consumo de azúcares, grasas y sodio, ingredientes que suelen encontrarse en altas concentraciones en los alimentos ultra procesados y las bebidas industrializadas.

“El 20 de septiembre comenzamos a recibir información que congresistas de Estados Unidos habían recibido la promesa de los negociadores estadunidenses de remover este anexo. Las protestas de organizaciones y expertos en Canadá, Estados Unidos y México advirtieron el daño que significaba que este acuerdo comercial impidiera a nuestros gobiernos establecer una de las medidas más costo-efectivas para enfrentar la epidemia de obesidad, permitiendo a los consumidores tener acceso a información básica para realizar elecciones más saludables”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

La organización detalló que en México, más de una treintena de reconocidos expertos en salud pública y nutrición y decenas de organizaciones civiles, además de tres directores de institutos nacionales de salud, se pronunciaron públicamente en contra de ese anexo.

De la misma manera lo hizo en Estados Unidos la Union of Concerned Scientists, que reúne a varios premios nobel, y el Center for Science in the Public Interest, la organización independiente más prestigiada en materia de regulación de alimentos.

Por su parte, en Canadá el mismo representante ante las negociaciones y organizaciones prestigiadas como Heart and Stroke y la misma Health Canadá pidieron no aceptar ese anexo, más cuando en este momento se desarrolla una consulta pública en ese país para establecer un etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas no saludables.

Con la remoción del anexo del Acuerdo Estados Unidos- México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), la comunidad de salud pública y las organizaciones de la sociedad civil de los tres países consideran como un logro que se haya preservado el derecho a la salud por encima de cualquier interés comercial, destacó El Poder del Consumidor.