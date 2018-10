En el primero de dos días del Force Fest 2018: lluvia y mucho rock pesado

Ciudad de México.-Tláloc también estuvo presente en el Force Fest 2018. La lluvia empapó a los asistentes del encuentro metalero, que este sábado 6 llegó a su séptima edición. Durante casi 12 horas los fanáticos disfrutaron de bandas leyenda, así como de nuevas propuestas de la escena del rock pesado. Proceso estuvo en el Campo de Golf de Teotihuacán, sede del primero de dos días de programación del Force Fest, y aquí mostramos una selección de imágenes del primer día del festival que incluyó a: Alice in Chains, Bush, Code Organe, System of a Down y Stone Temple Pilots.