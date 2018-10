La cadena de tiendas Sears se declara en quiebra en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cadena estadunidense Sears Holdings, se declaró en quiebra luego de no poder reembolsar 134 millones de dólares que debía.

En un comunicado, la empresa que antes del boom de la venta por Internet llegó a dominar el mercado minorista, informó que se amparó en el capítulo 11 de la ley estadunidense de quiebras que permite a las empresas seguir operando y reorganizarse sin la presión de sus acreedores.

La quiebra se anunció luego de que, en los últimos años, la firma cerró cientos de tiendas en medio de una reorganización comercial causada en parte por el auge de Amazon y otros actores del comercio electrónico.

La compañía tenía una gran deuda y el lunes no pudo reembolsar 134 millones de dólares que debía, explicó Sears en su comunicado.

Edward S. Lampert, presidente de Sears Holdings, explicó que la declaración de insolvencia permitiría a la compañía tener la “flexibilidad para fortalecer su balance” y acelerar una transformación estratégica.

