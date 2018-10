Trabajadores del INE advierten a Morena sobre “grave riesgo” de operatividad por austeridad

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Algunas de las medidas de “austeridad republicana” que Andrés Manuel López Obrador prometió implementar en su futuro gobierno, comenzaron a generar “zozobra” e “inquietud” entre los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes advirtieron ayer a los legisladores de Morena sobre “el grave riesgo de verse afectada la operatividad” de la institución.

“Consideramos que debe aplicarse al INE un plan de austeridad acorde con las responsabilidades que le son encomendadas por la Constitución y por la ley”, plantearon integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Nacional Electoral, en un documento que enviaron por correo electrónico a los legisladores.

Los quejosos expresaron su preocupación ante la intención de fusionar las áreas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la de Organización Electoral, lo que implicaría el despido de 32 vocales locales y 300 vocales distritales, así como otros integrantes del Servicio Profesional Electoral y trabajadores contratados por honorarios.

“Implica desechar años de inversión en su preparación, especialización y actualización en materia político-electoral, siendo en su gran mayoría personas que ingresaron a la institución por mérito propio a través de concursos públicos muy estrictos”, deploraron.

Tras insistir en que en los últimos años asumieron cargas cada vez mayores de trabajo, preguntaron: “¿Dónde queda la estabilidad y la seguridad laboral derivada de la pertenencia a un Servicio Civil de Carrera?”.

En su comunicado, se deslindaron del “desempeño incorrecto” de los integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del INE, y deploraron que su imagen se vio afectada por tales abusos.

“Las y los trabajadores no somos quienes integran el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del INE. No somos quienes toman determinaciones que generan fuertes inconformidades en los actores político-electorales. No somos quienes cuentan con los sueldos y con las prestaciones que han sido consideradas como excesivas”, afirmaron.