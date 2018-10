Legisladores morelenses acusan nepotismo en gabinete de Blanco

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La secretaria de Administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Mirna Zavala Zúñiga, habría intentado imponer a su hermana Ivonne, como directora de Recursos Humanos del Congreso local, según denunciaron diputados locales de distintos partidos, quienes exigieron al Ejecutivo evitar “actos de intromisión” y “respeto a la división de poderes”.

No es el único rumor que corre en relación con la funcionaria que formó parte del ayuntamiento de Cuernavaca con el exfutbolista y quien jugará un papel importante en el equipo de transición. Zavala Zúñiga fue antes consejera presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y en 2017 se incorporó al equipo de trabajo del exseleccionado mexicano.

El pasado 1º de diciembre fue nombrada secretaria de Administración y desde ahí ejerce un control importante sobre las adquisiciones, el manejo de personal y la “reingeniería” administrativa, así como la configuración legal del nuevo gobierno. Su protagonismo ha causado, por lo pronto, un conflicto con el Congreso local.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acompañada de los diputados Blanca Nieves Sánchez Arano, Erika García Zaragoza, José Luis Galindo Cortés, José Casas González, Marcos Zapotitla Becerro, Maricela Jiménez Armendáriz y Ana Cristina Guevara Ramírez, enviaron una misiva al Ejecutivo para demandarle respeto a la división de poderes.

Los legisladores solicitaron a Blanco Bravo que el establecimiento de relaciones entre ambos poderes se dé con base en la coordinación “y no en la subordinación”. Aunque no estuvieron más que ocho de 20 legisladores, los presentes aseguraron que “hubo consenso amplio de toda la Legislatura para no permitir la intromisión de esta persona”, en alusión a Ivonne Zavala Zúñiga.

En el fondo, dijeron, “el asunto es acabar con la rumorología, el asunto no es sustituir ni cambiar a nadie, el tema es ponderar una agenda social de común acuerdo con el gobernador, se acabaron los acuerdos en lo oscurito”.

Cuauhtémoc Blanco tomó posesión del gobierno de Morelos el pasado 1º de octubre. En lo que va del mes, al menos han ocurrido dos incidentes con los diputados locales. El primero se registró unas horas de tomar posesión, cuando una minoría encabezada por diputados de Morena rechazó aprobar la reforma a la Ley de la Administración Pública, lo que le impidió nombrar a su gabinete por completo.

Finalmente, unos días después fue aprobada, no sin que debiera aplicarse una operación política en la que incluso el propio Andrés Manuel López Obrador tomó cartas en el asunto. Durante su visita el 4 de octubre, el presidente electo de plano dijo: “se los voy a decir, porque mi pecho no es bodega: ya déjense de pleitos. El que quiera un puesto, que se vaya al mercado, nosotros no venimos por chamba, sino para transformar el país”.