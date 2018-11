Transportistas poblanos exigen aumento de tarifas con paro

PUEBLA, Pue. (apro).- Un total de 28 rutas de transporte público de esta ciudad se declararon en huelga desde esta mañana para exigir un incremento a la tarifa del pasaje de 6 a 10 pesos.

Las rutas Azteca, 2A, 68, Morados, 72, 72A, 18, 52, 37, 1, 1A, 41 y Ramales, que operan en la zona norte-oriente de la ciudad, son algunas de las que se unieron en este paro que ha generado un caos vial pues además de cerrar el Boulevard Xonaca a la altura de la 20 norte, se manifestaron con unidades frente a Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno.

Los usuarios han tenido que caminar largos tramos para llegar a sus lugares de destino, mientras que el tráfico vehicular en la zona, que ya estaba afectado por la puesta en operación de la ruta 3 del Metrobús, se tornó más caótico esta mañana.

Los concesionarios justificaron su demanda pues aseguraron que desde hace 8 años no se ha autorizado ningún incremento a la tarifa del transporte en Puebla, por lo que aseguraron que se ubica entre las más baratas del país y ya les genera graves problemas económicos para la prestación del servicio.

El subsecretario de Transporte, Alberto Vivas, aseguró que los transportistas en protesta son un grupo minoritario, pues hace apenas unos meses hubo un acuerdo con los concesionarios de mantener la tarifa actual del servicio luego de que, al realizar un estudio, se determinó que no había condiciones económicas para un aumento.

Incluso, el funcionario consideró que se trata de un asunto político que busca desestabilizar al gobierno a unos días de que concluya el sexenio de Antonio Gali Fayad.

Sin embargo, Ariadna Cruz Galicia, representante de los transportistas, aseguró que se trata de más de mil unidades de transporte urbano las que se sumaron al paro esta mañana y rechazó que exista un trasfondo político en el movimiento, al que se sumarán concesionarios de otros municipios de la entidad que se concentrarán este martes en Puebla para participar en la protesta.

“No es que sea un capricho”, expresó, “esto no es porque quisiéramos perjudicar a la ciudadanía, deben estar enterados que nosotros al ser los más afectados por los aumentos en los insumos, por el combustible, y al no subirnos la tarifa, no podemos ya dar el servicio”.

Indicó que acudirán a Casa Aguayo y al Congreso del Estado para pedir una mesa de diálogo con las autoridades para presentar su demanda de incremento a la tarifa.