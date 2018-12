100 latas de aerosol habrían causado explosión e incendio en edificio japonés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una fuga de gas causada por más de 100 botes de desodorante en aerosol que iban a ser desechadas pudo haber causado la explosión en un edificio de la ciudad de Sapporo, Japón, que dejó más de 42 personas heridas, reportó la prensa nipona.

El estallido –ocurrido a las 20:30 horas locales del domingo y que fue seguido de un incendio que tardó seis horas en ser extinguido– destruyó un restaurante y una agencia de bienes raíces en el barrio de Toyohira.

Esta última oficina fue la más dañada y de entre las 42 víctimas –19 hombres y 23 mujeres– hay un empleado de 30 años que resultó gravemente herido.

De acuerdo con su declaración a la policía, este trabajador perforó las latas de spray para vaciarlas y luego puso a funcionar un calentador de agua, lo que habría provocado la explosión, reportó The Japan Times. La cadena NHK publicó un video del momento de la explosión.

Aerosol spray may be cause of blast in Sapporo https://t.co/GwwJbnr0kR

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 17, 2018