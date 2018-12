El extraño caso del portal FilminLatino

Una oleada de protestas entre la comunidad cinéfila nacional provocó el lunes 10 un pronunciamiento de María Novaro, al frente del Imcine, cancelando la plataforma FilminLatino. Las aguas se apaciaguaron el jueves 13, cuando la Secretaría de Cultura dio marcha atrás; en el ínter, Proceso se acercó a personajes destacados del gremio para conocer sus puntos de vista al calor del debate.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El portal de internet FilminLatino –creado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine)–, donde se ven largometrajes, mediometrajes y cortometrajes de ficción y documental por suscripción, estuvo en el ojo del huracán por redes.

La tormenta se desató cuando María Novaro, la nueva titular de esa instancia gubernamental dedicada a apoyar la producción, distribución y exhibición cinematográfica dentro y fuera del país anunció el 10 de este mes, no por vía oficial sino por twitter, que se cancelaba dicha plataforma, cuya apertura en junio de 2015 fue muy bien recibida, como consignó este semanario.

De inmediato las reacciones ante esa mala noticia se desataron durante tres días; pero el jueves 13 de diciembre, la Secretaría de Cultura y el Imcine anunciaron en un comunicado que tal streaming “continuará”.

www.filminlatino.mx, cuyo catálogo está conformado por mil 700 cintas –49.7% internacionales y 50.23% mexicanas– y sus suscripciones activas ascienden de alrededor de 2 mil 300, tardó dos años en crearse.

Jorge Sánchez, como titular del Imcine en el sexenio anterior, aclaró entonces en entrevista que no era para competir con Netflix, ni Claro Video u otros webs digitales disponibles en México bajo el sistema On demand, “donde existe poca exposición del cine mexicano, ni tampoco con las salas cinematográficas, donde, como se sabe, la cinematografía estadunidense predomina” (Proceso, 2015).

Además, explicó que para la creación de tal plataforma digital Imcine se asoció con la empresa Filmin de España, la cual “es líder en España con experiencia en el mercado VOD”. En aquel tiempo se especificó que el Imcine invirtió entre 7 y 8 millones de pesos para FilminLatino. El productor recalcó:

“Así estamos entrando al terreno de la distribución y la exhibición en una forma diferente para generar accesibilidad al espectador mexicano, ya que el cine nacional se enfrenta a serias situaciones con la distribución y exhibición. FilminLatino es una ventana que le permite al usuario ver películas que extraña, conocer filmes que nunca ha visto y descubrir un diálogo entre las cinematografías del mundo.”

Según el Anuario estadístico de cine mexicano del 2017, del Imcine, ese año FilminLatino concentró la mayor parte de contenidos nacionales (42%), seguido de Blim (28%) y Claro Video (23%).

Cabe destacar que esta plataforma mexicana posee una área llamada GratisMx, que ofrece acceso gratuito a más de 200 películas, 139 cortos y 63 largometrajes de ficción y documentales.

La agitación

En twitter la conmoción se disparó. Las aguas fueron turbias. El actor José María Yazpik escribió en su red (@jmyazpiik):

“Hola!, querida @maria_novaro, ¿es cierto que se cancela la plataforma @filminlatino ? ¿Alguien sabe?… Sería una lástima. Saludos.”

La directora de Lola, Danzón, Sin dejar huella, Las buenas hierbas y Tesoros, le respondió al artista por la misma vía:

“Hay razones de peso, querido @jmyazpiik y mañana (martes 11) las explico detalladamente y con cifras contundentes. Es una decisión fundamentada y necesaria para poder promover al cine mexicano de una forma más amplia, incluyente y mucho más efectiva, lo que es mi tarea principal. ¡Saludos!”

El actor y director Diego Luna hizo lo mismo (@diegoluna_):

“Sin duda, @filminlatino es una plataforma que muchos creemos indispensable para buscar la cercanía entre el público y un cine que no encontraría un foro de otra forma. ¡Ojalá el tema se discuta y se escuchen distintas voces querida @maria_novaro.”

Al otra día se removieron aún más las aguas. El cineasta Guillermo del Toro retwitteó (@RealGDT):

“@maria_novaro, me gustaría ofrecer ayuda y apoyo, si aún puede cambiar esta decisión. Mucha gente sin acceso a filmotecas, etcétera, encuentra en esto una ventana al cine. ¿Podemos dialogar?”

Enseguida el director de Cronos, El laberinto del fauno y La forma del agua escribió de nuevo, luego de que muchos twiteros empezaron a publicar su preocupación:

“Todos estamos en espera y estoy seguro que será para bien. Hay otras plataformas que pueden ser reforzadas y ofrecer mejor servicio.”

Luego puso:

“Para mí es interesante como instrumento que puede funcionar fuera de las capitales. Como ventana que yo hubiera querido en provincia. @maria_novaro nos dirá qué pasa, o en qué se convierta esta opción, pero lo que se pueda hacer aún, pos se intenta.”

Otro director de cine, Julián Hernández, dijo (@JULIANHERPER):

“…Todo parece indicar que es muy difícil sostenerla. Sería el más feliz si la plataforma continuará. Ya nos dirá María…”

El crítico de cine Leonardo García Tsao agregó en su red (@walyder):

“Muy lamentable si es cierto que desaparece @filminlatino. Una plataforma con un gran catálogo, sobre todo de películas mexicanas. Un logro de la pasada administración de @imcine.”

El director Sebastián Hofmann resaltaba en su espacio (@lasuertedivina):

“¡Por favor!… digan que no es cierto que quieren cerrar @filminlatino. Es de los pocos lugares donde la gente puede ver mi trabajo, además, es una cineteca virtual importantísima que honra nuestro acervo cinematográfico. La cultura debe ser libre y accesible #filminlatino @imcine.”

El actor Tenoch Huerta agregó (@TnochHuerta):

“@filminlatino es necesario para la exhibición del cine mexicano ya que la salida tradicional está tomada por el duopolio de exhibidores. Sería un error cerrarlo, su estructura no es cuantificable con las lógicas del mercado. @imcine @cultura_mx @maria_novaro, dialoguemos.”

Así, varios empezaron a escribir que esperarían las razones de la cineasta Novaro. La espera era de suspenso. Llegó la noche del 11 de diciembre y las aguas no se apaciguaron, porque no apareció el twitter de la ahora responsable del Imcine. Pasó el día miércoles12 de mes, y nada. Ni las luces de la realizadora en las redes. En tanto, en los twitters preguntaban por qué cerraban FilminLatino “el 31 de diciembre”. Otros lanzaron frases como: “¿Dónde quedó su decisión fundamentada?”, “¿O sólo está improvisando?” Incluso empezaron las críticas de que había sido “torpe” su comunicación.

Mientras, Proceso intentó, el mismo 12 de diciembre, una entrevista con Novaro, ya solicitada desde antes de que tomara posesión, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

“Dice mi mamá que siempre no”

Fue el jueves 13 del mes en curso cuando sorprendió el comunicado de cuatro puntos de la Secretaría de Cultura y el Imcine:

“Debido al interés de la comunidad cinematográfica y del público en general sobre el futuro de la plataforma FilminLatino, queremos informar lo siguiente:”

El primer punto fue: “FilminLatino es una plataforma viva que ha permitido el encuentro entre el cine mexicano y las audiencias en la red”, aunque antes Novaro había justificado el cierre por “razones de peso”, y como una “decisión necesaria”.

En el punto dos se retractaba: “FilminLatino continuará en virtud de garantizar el derecho de las audiencias al acceso al cine mexicano”.

El tercero: “La política de la Secretaría de Cultura es clara al reconocer que una institución sólo es fuerte en la medida que sirve a la comunidad a la que se debe”.

Y el último destacó que será revisado:

“Buscaremos el diálogo con todos los actores interesados para revisar el desempeño de FiminLatino y, en su caso, plantear alternativas para la distribución del cine nacional e internacional, con el objetivo de mantener el derecho de las audiencias a salvo. Por un acceso a la cultura más incluyente y democrático.”

Las aguas se calmaron un tanto. La película tuvo una pausa. Hubo quienes al instante escribieron en las redes:

“Pues nos quedamos esperando esas cifras contundentes” y la “explicación detallada” por parte de @maria_novaro”.

Ella aparecería, tranquila, el mismo 13 de diciembre, presentando Roma en la exresidencia de Los Pinos, donde acudieron 3 mil 500 personas.

Otras voces

Antes del comunicado, grupos de cineastas manifestaron a Proceso la situación de FilminLatino.

Arturo Ripstein, quien el 13 de este mes cumplió 75 años y el 14 terminó de rodar su más reciente película, expresó sobre la plataforma:

“FilminLatino nos permite tener una salida. Somos una bola de cineastas invisibles que necesitamos un lugar que nos acoja, nos reúna y que difunda nuestro trabajo. ¡Es hacernos visibles a los invisibles!

“En el interior de la República Mexicana no hay cinetecas en todos lados, entonces ésta es una salida fundamental, es importantísima, donde los cineastas independientes y cineastas de una cierta valía, tienen un lugar en donde dar la cara, de mostrar sus cosas, que es para eso que creamos filmes.”

–Parece que Profundo Carmesí (1996) y La viuda negra (1977) es de lo más visto en FilminLatino, ¿verdad? –se le preguntó.

–Sí. Lo importante es que haya el acceso a este portal. Guillermo del Toro dijo que ayudaba, yo me uno para ver qué podemos hacer…

Él esperaba las cifras y datos de Novaro “para ver en qué situación estamos y si podemos debatir, en fin. Es importante que exista la posibilidad de un dialogo diverso en ese sentido”.

En cambio, Gabriel Retes, realizador de Chin Chin el teporocho, se manifestó por un alto a FilminLatino:

“Sólo una película mía se encuentra ahí. Bienvenido/Welcome II, porque contractualmente la pudieron meter, pese a mi oposición. Nunca dan el dinero. Me pidieron El bulto, Bienvenido/Welcome y Bandera rota, y les comenté que volvemos a lo mismo, que el productor es el último en obtener algo. No hay garantías. Eso lo debemos laborar entre toda la comunidad: sociedades autorales y sindicatos. Debe haber un stop para recontinuar. Soy el único que no he querido meter mis películas allí porque nunca vi muy claro.”

Por su parte, Amat Escalante, director de La región salvaje, Heli y Los bastardos, externó:

“Me parece una pena que disminuyan los espacios donde se puedan ver películas difíciles de encontrar.

“Personalmente nunca he usado FilminLatino y no conozco a nadie que sepa de esa página y que no sea parte de la comunidad cultural cinematográfica. Tal vez por ahí va el problema.”

Sugirió una mejor promoción para la plataforma “y una aplicación con dispositivos de Smart TVs para poder ver con facilidad las películas y cortos en una televisión y no sólo en pantallas de celular y computadoras”.

Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, también esperaba esas razones de peso que mencionó Novaro. Y como cinéfilo, agregó que “evidentemente FilminLatino es una ventana única, y lamentaría mucho perderla”; y como cineasta señaló: “Ahí hay trabajos míos y es una forma de conectar con otro público interesado en el cine que realizamos, más allá de la exhibición en salas y estas grandes plataformas como Netflix o Amazon, que están muy bien, finalmente las alternativas siempre son valiosas”.

Por su parte, Roberto Fiesco (cuya obra Trémulo y la de Julián Hernández Muchacho en la barra se masturba con rabia y osadíason también de las más vistas en este sitio) resaltó que él tenía una opinión contradictoria:

“FilminLatino le ha costado millones al Imcine, según Novaro más de 20, y sólo tiene mil 300 suscriptores que pagan. Es decir, la relación entre la inversión y el impacto es muy desigual.”

La productora de El laberinto del fauno, El espinazo del diablo y la delgada línea amarilla, Bertha Navarro, subrayó tajante a este medio:

“Primero se dan las razones y se discute con la comunidad, y después se toman las decisiones.”

Por su parte, la productora La jaula de oro y La 4ª Compañía, Inna Payán destacó:

“Sabemos los problemas que enfrenta la exhibición de cine iberoamericano en México, nuestras películas han estado compitiendo en situación de desventaja con el cine auspiciado por los grandes consorcios del entretenimiento. Creo que FilminLatino es una plataforma que posibilita la exhibición de nuestro cine, además contiene un catálogo muy interesante para revisar películas con enorme calidad artística y cinematográfica. Considero que no debe de desaparecer.”

Mónica Lozano, productora de Amores perros, Voces inocentes y No se aceptan devoluciones, comentó, ya después de conocer el comunicado de la Secretaría de Cultura y el Imcine:

“Para la comunidad iberoamericana es muy importante un escaparate, donde nuestro cine sea difundido y exista una oferta diversa y plural. Que se debe fortalecer y darle condiciones para adquirir los títulos que ahí se exhiben a precios competitivos.”

El protagonista de La ley de Herodes y El infierno, Damián Alcázar, platicó que se debe mejorar FilminLatino “y si sale muy alto el costo, deberían promocionar más su uso”. Enseguida agregó:

“Existen pocas oportunidades de ver cine y de ver cortometrajes mexicanos. En todo caso debería buscarse cooperación privada para mantener una de las ventanas cinematográficas vigentes. No sé si resulte oneroso para el Imcine mantener la plataforma… Si es así, ojalá que el ahorro que se haga se utilice en mejores oportunidades de ver y hacer cine en nuestro país.”

En tanto, Daniel Giménez Cacho, quien participó en Arráncame la vida y Zama, relató preocupado:

“Nos avasallan por todos lados, pues en el nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC, la cultura quedó desprotegida, y la cuestión digital peor. El aniquilamiento de la diversidad cultural es alarmante y es obligación del Estado garantizar equidad o al menos medidas especiales de protección.”

Por el momento, las aguas se tranquilizaron; pero la película aún no termina…

Este texto se publicó el 16 de diciembre de 2018 en la edición 2198 de la revista Proceso.