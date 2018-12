Trump realiza visita sorpresa a las tropas estadunidenses en Irak (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De manera sorpresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, llegaron este miércoles a Irak para visitar a los soldados estadunidenses que están en ese país de Oriente Medio.

Diversos medios norteamericanos reportaron que el viaje del mandatario y su esposa se realizó en secreto. Se trata de la primera visita de Trump a una zona de conflicto en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas estadunidenses.

Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, tuiteó una foto y un video de la visita.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw

— Sarah Sanders (@PressSec) December 26, 2018