Llama AMLO a la reconciliación en Tabasco tras acudir a toma de protesta de Adán Augusto

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Nada de pleitos, reconciliación para sacar a México y Tabasco adelante, convocó en su tierra natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador al asistir a la toma de protesta de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco.

Ante las protestas y exigencia de cárcel para el saliente gobernador perredista Arturo Núñez, quien no acudió al cambio de poderes, el presidente López Obrador dijo que le gustó la palabra “reconciliación” utilizada por Adán Augusto en su discurso de toma de protesta y eso era suficiente.

“Ya habló el gobernador, con lo que él dijo es suficiente, me gustó mucho, el término, la palabra que Adán repitió bastante y que yo comparto, que se lleve a la práctica y se convierta en forma de gobierno: la reconciliación, nada de pleitos, amor y paz”, respondió a la prensa al término del evento.

“Entiendo de manera sincera el agravio de la sociedad tabasqueña y quiero precisar que la reconciliación no significa impunidad para nadie; no nos equivoquemos, la ley no es negociable. En Tabasco habrá respeto total al estado de derecho”, dijo Adán Augusto en su discurso.

Ante la pregunta de cuál será su principal reto a partir de 2019, López Obrador respondió que tiene como desafío mejorar todo el sistema nacional de salud y que lo logrará para levantarlo y ponerlo a la altura de Canadá, Reino Unido y países nórdicos, con atención médica y medicinas gratuitas, de manera especial para los que no tienen seguridad social.

También, poder cumplir todos sus compromisos, pues no ha perdido impuso y están en marcha muchas acciones, entre ellas, destinar para el bien del pueblo todo el dinero “que antes se iba por el caño de la corrupción”.

“Ese es el propósito y ya comenzamos con eso, vamos bien”, resaltó y añadió que en Tabasco, con el gobernador Adán Augusto, las cosas marcharán bien y no será necesario que esté “vigilando o supervisando” su tierra natal.

Dijo que Adán Augusto, así como el gobernador de Veracruz y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Cuitláhuac García y Claudia Sheinbaum, y otros mandatarios estatales, le quitan “un peso de encima” porque cumplen con sus responsabilidades y le permite ocuparse de otros estados y de asuntos generales.

Adelantó que mañana 1 de enero enviará un mensaje al país para convocar a los mexicanos a seguir luchando juntos para hacer realidad la cuarta transformación en la vida pública.