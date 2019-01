Combate al robo de combustible permite ahorro por 4 mmdp, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su estrategia de combate al robo de combustible ha permitido un ahorro de cuatro mil millones de pesos.

“¿Saben cuánto es dinero lo que nos hemos ahorrado hasta ahora? Cuatro mil millones de pesos”, dijo López Obrador desde El Rosario, Sinaloa, a donde acudió a supervisar los trabajos de la presa Santa María.

“Si se reduce ese robo, porque va a llevar tiempo, estaba bien arraigado el problema, que le bajemos y que del huachicol podamos obtener, de los 65 mil, que podamos obtener 40 mil millones, da para 10 presas”, estimó el presidente.

Durante su visita por Sinaloa se comprometió a concluir tanto la presa Santa María como la de Picacho, al señalar que para tal fin han sido autorizados recursos por 250 millones de pesos y en caso de requerirse, podrían ser obtenidos más recursos.

Dijo que ambas presas permitirán actividades agrícolas y el riego de hasta 44 mil hectáreas, además de la generación de electricidad que beneficiará al sur de Sinaloa.

Posteriormente abundó en su planteamiento:

“¿Sí me explico? 10 presas de cuatro mil millones con sistemas de riego. Ese es el problema, por eso si me dicen: ‘Es el presupuesto’, no, está autorizado, está autorizado, porque nos va a dejar mucho el combate a la corrupción. Vamos a tener presupuesto suficiente”.

López Obrador aseguró que se reactivará “desde abajo” la actividad económica y se recuperará la capacidad crediticia, ya que el pueblo es trabajador y honesto.

“No olviden que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, puede parecer increíble, pero así es por nuestra cultura, por las tradiciones, las costumbres, por lo que nos enseñaron nuestros padres, hacer el bien sin mirar a quién, a actuar con rectitud”, expuso el presidente.

Adelantó que en 15 días acudirá a Mazatlán ha exponer proyectos para el desarrollo.

El 27 de enero, López Obrador acudirá a Mocorito a presentar la Estrategia Nacional de Lectura y por la tarde a Guasave, al estadio Francisco Carranza.