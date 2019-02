Urzúa minimiza las estancias infantiles y propone que los abuelos cuiden a los menores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa minimizó las funciones de las estancias infantiles y propuso dar apoyos a familiares, como los abuelos, para que cuiden a los niños y niñas.

De acuerdo con el funcionario, son alrededor de 350 mil niños y niñas quienes estuvieron dados de alta en 2018 y son alrededor de 10 mil estancias infantiles a las que acuden.

“El gobierno federal lo que hace es dar el dinero a las estancias infantiles, pero la secretaría lo que está diciendo que en lugar de darles el dinero a las estancias infantiles, o se les da a los papás y que ellos les den el dinero a las estancias infantiles, o a la mejor con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar –mucho mejor- a los niños y niñas que las propias estancias infantiles”, dijo Urzúa en la plenaria de Senadores de Morena.

Consideró que los recursos superiores a más de 2 mil millones de pesos, son más que suficientes para cubrir el total de estancias infantiles, “nada más distribuirlo bien. Un mecanismo parcial a los padres y otro a las estancias”, propuso.

Agregó que “se trata de dar flexibilidad a los padres de familia, no atarse con estancias infantiles en particular, porque desgraciadamente, no todas, en algunos casos, las estancias infantiles fueron producto de palancas a nivel estatal entre las secretarías antiguas de desarrollo social y empresarios de los estados”.

Por otro lado, consideró que las finanzas públicas marchan bien.

“Vamos bien, las finanzas públicas van bien en este primer mes, los ingresos recaudados estuvieron arriba de los calendarizados. La manera como nos están viendo los inversionistas extranjeros es bastante benévola con nosotros, comparado con muchos otros países”, presumió.

Urzúa aseguró que el tipo de cambio mexicano está bastante estable, “es ahora una de las divisas que son más socorridas por los inversionistas extranjeros, después del dólar, después de euro y quizás de alguna otra, es el peso mexicano el que compran y venden todo el tiempo por la seguridad que da la economía”.