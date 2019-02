Ni Toledo ni Serrano deberían integrarse a Morena: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo de que los diputados federales que ayer renunciaron al PRD, Mauricio Toledo y Héctor Serrano, se acerquen a Morena.

Ayer, ambos legisladores, junto con otros siete, anunciaron su salida del PRD y de la bancada de ese partido en el Congreso de la Unión. La medida coincidió con que apoyaron la aprobación de la Guardia Nacional, impulsada por Morena; además, si se suman a sus votos, este partido podría alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara baja.

Esta mañana, en su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre dichas renuncias y el posible acercamiento con Morena.

“Los nueve diputados, ellos pueden votar como quieran, pueden renunciar. Mi opinión personal es que yo no estaría de acuerdo, vamos a ponerlo así, en que ellos, mucho de ellos se acercaran al partido de Morena. Esa es mi opinión personal, el partido tendrá sus propias opiniones, los diputados”, dijo.

La experredista agregó que no tenía conocimiento de nada más de lo que se publicó en la prensa, pero afirmó: “tanto en el caso de quien fue jefe delegacional de Coyoacán (Toledo) o quien participó como secretario de Semovi (Serrano) en la anterior administración, me parece que no deberían integrarse a Morena”.

Héctor Serrano Cortés renunció al PRD desde el 18 de noviembre del 2018, luego de la debacle del partido tras las elecciones del 1 de julio. Fue el impulsor de la corriente Vanguardia Progresista y de la fallida candidatura presidencial de Miguel Ángel Mancera. Además, desde la Secretaría de Gobierno capitalina, fue operador político de Marcelo Ebrard y de Mancera Espinosa cuando estuvieron al frente de la capital.

Mauricio Toledo Gutiérrez, El Tomate, es identificado como quien controla políticamente la alcaldía Coyoacán, misma que gobernó y representó en la Asamblea Legislativa. Durante la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, fue señalado como el autor intelectual de los grupos que, al menos en dos ocasiones, reventaron violentamente mítines de Morena en esa demarcación. También se vio envuelto en el escándalo del presunto desvío electoral de los recursos asignados a la Reconstrucción de casas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La semana pasada su nombre estuvo de nuevo en la polémica cuando el diario Reforma publicó un audio en el que presuntamente el alcalde Manuel Negrete acusó que empleados de la demarcación son obligados a entregar un diezmo de su salario a Toledo y al PRD. En respuesta, el partido inició un proceso de expulsión.