CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace dos semanas el músico Andy Anderson hizo público que padecía cáncer. Hoy se dio a conocer que el exbaterista de The Cure y colaborador de artistas como Iggy Pop y Peter Gabriel perdió la batalla contra esa enfermedad. Falleció a los 68 años de edad.

Laurence “Lol” Tolhurst, baterista fundador de la banda de rock alternativo The Cure, confirmó el deceso a través de su cuenta oficial en Twitter:

“Andy Anderson era un verdadero caballero y un gran músico con un sentido del humor que mantuvo hasta el final, un testimonio de su hermoso espíritu hasta el último viaje. Tenemos la bendición de haberlo conocido”.

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.

— Lol Tolhurst (@LolTolhurst) 26 de febrero de 2019